ЛКП «Львівелектротранс» у 2019 році: пасажиропотік зріс до 100 тис осіб, а дотримання графіку становить понад 80% Суспільство | 23-12-2019, 18:14 0 109 Електротранспорт Львова зазнає якісних змін. За результатами роботи у 2019 році ЛКП «Львівелектротранс» суттєво покращило основні показники своєї діяльності — збільшено випуск рухомого складу на маршрути, перевезено більше 100 млн користувачів електротранспорту, зменшено кількість поломок та технічних заїздів в депо, а відсоток дотримання графіку руху піднявся до позначки понад 80%.

«Порівняно з даними за 2018 рік, можемо сказати, що цьогоріч нам вдалось суттєво збільшити випуск рухомого складу на маршрути, а відтак і загальну кількість перевезених пасажирів. Так, в 2018 році на маршрути в середньому курсувало 74 трамваї та 55 тролейбусів, в грудні 2019 року — 85 трамваїв та 62 тролейбуси. А кількість перевезених пасажирів у 2018 році становить близько 75 млн осіб, в той час за 2019 рік цей показник вже становитиме більше 100 млн користувачів електротранспорту. Варто зазначити, що впроваджуються і ефективні рішення щодо випуску на найбільш завантажені маршрути зчленованих вагонів, що дозволяє без зайвих затрат перевозити в два рази більше пасажирів. Такі вагони успішно курсують на 8-му маршруті, забезпечуючи комфортні умови перевезення пасажирам. Аналогічне рішення буде впроваджене на 3-му маршруті вже в першому кварталі 2020 року, після проведення ремонтних робіт на живлячих лініях», — розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».



За словами в. о. директора підприємства Андрія Свищо, в 2019 році досягнути таких результатів вдалось завдяки суттєвому покращенню технічного обслуговування та зменшенню кількості поломок та технічних заїздів в депо.



«З січня до грудня 2019 року цей показник покращений в 4 рази: із близько 500 випадків на місяць наприкінці 2018 році, до 120 випадків на місяць наприкінці 2019 року. І це є абсолютний рекорд за останні роки. Зокрема, за результатами листопада показник дотримання графічності піднявся до позначки понад 80%, що є неабияким успіхом.



Більш того, разом із збільшенням випуску тролейбусів, на маршрутах вже курсує перша партія нових вагонів «Електрон»", — розповідає Андрій Свищо.



Наступна партія з десяти тролейбусів вже в процесі прийому-передачі від концерну «Електрон», і в перших числах січня ЛКП «Львівелектротранс» планує випустити їх на маршрути. Зокрема на оновлений 22-й маршрут, що курсуватиме до автовокзалу. Загалом до кінця березня 2020 року, на маршрути Львова виїде ще 40 нових тролейбусів.



Додатково у 2021−2022 роках планується закупівля 100 інноваційних тролейбусів з автономним ходом. Це дозволить оновити та доповнити інфраструктуру електротранспорту та охопити нові густонаселені мікрорайони Львова без дороговартісного будівництва контактної мережі.



Підприємство також планує в 2020 році розпочати модернізацію старих вагонів КТ4СУ, з повним оновленням салону, проводки, системи керування, а також низькопідлоговою вставкою для зручності пересування маломобільних груп населення. А також у 2020 році підприємство має плани завершити капітальний ремонт депо по вул. Промисловій.



«У зв’язку із закупівлею нових трамваїв та тролейбусів, ми усвідомлюємо необхідність збільшення кількості водіїв. Нагадаємо, що уже понад рік при ЛКП «Львівелектротранс» функціонує школа водіїв. У 2019 році підприємство зробило сучасні комп’ютеризовані навчальні класи для наших майбутніх водіїв, забезпечило комфортні умови навчання, а також виплачує щомісячну стипендію. Зокрема, за 2019 рік було випущено більше 50 водіїв, що зараз працюють за кермом тролейбусів та трамваїв.



У 2020 році ми також плануємо підготувати на своїй навчальній базі понад 150 водіїв. Зараз розпочато програму по забезпеченню службового житла для водіїв трамваїв та тролейбусів, що допоможе вирішити багато кадрових питань.



Не менш важливим досягненням є динамічне зростання рівня заробітної плати на підприємстві та покращення умов праці працівників. Особлива увага приділяється якості роботи електротранспорту та стану вагонів. У 2020 році маємо намір вивести середній рівень заробітної плати на позначку 20 000 грн в місяць водіям.



Власними силами проводяться ремонтні роботи, закуповується сучасне енергоощадне опалення в побутових і виробничих приміщеннях, цехах, а також закупівля спецодягу для робітників.



Також, за кредитними програмами з міжнародними фінансовими установами, до кінця 2022 року ми плануємо випустити на маршрути 10 нових трамваїв, повністю замінити аварійні ділянки контактної мережі та завершити заміну аварійних ділянок фідерних ліній, що забезпечить в комплексі безаварійну роботу підприємства", — відзначив в.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо.



