Успішних спортсменів і тренерів міста Львова нагородили грошовими преміями Суспільство | 23-12-2019, 18:18 0 144 Львів підтримує тренерів та спортсменів, щоб вони могли здобувати ще більше нагород, показувати ще кращі результати. Сьогодні, 23 грудня, 106 львівських спортсменів і тренерів отримали грошові винагороди в рамках міської Програми. Загальний бюджет Програми надання премій талановитим і перспективним спортсменам та їх тренерам складає 1 млн грн.

«Для мене велика честь бути сьогодні разом з вами, тому що ви дуже круті, ви дуже сильні. Тут сьогодні зібрались найкращі тренери та спортсмени Львова. Я маю таку велику приємність від імені громади міста вам сьогодні дякувати і вручити вам сьогодні сертифікати на фінансову підтримку, щоби ваші результати в спорті були найкращими, щоби Львів гордився чемпіонами Європи, чемпіонами світу, переможцями Олімпіади. Тому що ви знаєте наші амбіції: ми хочемо претендувати на проведення Олімпіади 2030 року. Наступного року в нас фокус на культуру, в тому числі на фізичну культуру, тому багато буде цікавих речей і в плані інфраструктурних об’єктів, і в плані підтримки.



В передчасі Свят хочу бажати вам доброго здоров’я, бо це важливо, спортивних якісних результатів і для тренерів, і для спортсменів. Ви — найкращі! Слава львівському спорту! Слава Україні!" - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



Цьогоріч в межах Програми 106 осіб отримали премії, з них: 66 спортсменів, 1 команда та 39 тренерів. Вартість премій складає від 2 000 грн до 30 000 грн. Градація премій залежить від класифікації виду спорту, рівня змагань та вікової категорії спортсменів.



Серед нагороджених є представники таких видів спорту: акватлон — 1 особа, армспорт — 6 осіб, бодібілдинг — 1 особа, веслування на байдарках і каное — 9 осіб, веслування на човнах типу «Дракон» — 1 команда, вільна боротьба — 21 особа, карате — 1 особа, кікбоксинг — 3 особи, кіокушинкай карате — 18 осіб, кульова стрільба — 4 особи, пара легка атлетика — 3 особи, пара плавання — 2 особи, пауерліфтинг — 6 осіб, сучасне п'ятиборство — 3 особи, спортивні танці — 1 особа, стрільба за луку — 15 осіб, триатлон — 1 особа, фехтування на візках — 5 осіб, хортинг — 1 особа, художня гімнастика — 1 особа, шахи — 3 особи.



«Хочу подякувати вам, тому що ви є представники спорту високих досягнень і дійсно ті, хто прославляє наше місто і нашу країну на міжнародній арені. В нас у місті діє дуже багато програм: підтримка тренерів, спортсменів і Кубки Львова. І дуже приємно, що ці програми стараються продублювати інші міста. Ми перші, хто стимулює тренерів і спортсменів для того, щоб вони виступали за Львів і приносили славу нашому славетному місту», — додав Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР.



Програма реалізовується згідно ухвали міської ради від № 1882 від 27.04.2017 року «Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017−2020 роки».



Перелік нагороджених



1.





Алексієнко Олександр Сергійович





Стрільба з лука



2.





Алпєєва Анастасія Ігорівна





Вільна боротьба



3.





Балюк Дмитро Сергійович





Сучасне п’ятиборство



4.





Беруашвілі Софо Паатаєвна





Пауерліфтинг



5.





Бібо Ірина Олександрівна





Шахи



6.





Бундз Роман Степанович





Веслування на байдарках і каное



7.





Винник Соломія Дмитрівна





Вільна боротьба



8.





Вовчак Романа Ігорівна





Вільна боротьба



9.





Гавелко Марія Петрівна





Стрільба з лука



10.





Гаврилець Тарас Сергійович





Кіокушинкай карате



11.





Гавриляк Микола Ігорович





Кікбоксинг



12.





Гладкий Віктор Ярославович





Пауерліфтинг



13.





Горлова Анастасія Вадимівна





Веслування на байдарках і каное



14.





Горуна Станіслав Миколайович





Карате



15.





Гранатова Анна Юріївна





Армспорт



16.





Дацко Антон Володимирович





Фехтування на візках



17.





Демко Христина-Зоряна Ростиславівна





Вільна боротьба



18.





Демчук Андрій Богданович





Фехтування на візках



19.





Дець Володимир Іванович





Веслування на байдарках і каное



20.





Дідич Орися Богданівна





Стрільба з лука



21.





Жуков Руслан Вікторович





Кіокушинкай карате



22.





Загорбенський Любомир Ігорович





Кіокушинкай карате



23.





Зуб Юрій Сергійович





Веслування на байдарках і каное



24.





Іваницький Богдан Васильович





Армспорт



25.





Іваницький Георгій Володимирович





Стрільба з лука



26.





Ідзінський Юрій Юрійович





Вільна боротьба



27.





Ільчина Орися Володимирівна





Легка атлетика



28.





Камінський Роман Володимирович





Кіокушинкай карате



29.





Карвацький Олексій Вікторович





Шахи



30.





Кардаш Роман Іванович





Кікбоксинг



31.





Квасниця Мар’ян Олегович





Пара плавання



32.





Кіндзера Ірина Павлівна





Веслування на байдарках і каное



33.





Ковальчук Ярослав Андрійович





Кіокушинкай карате



34.





Колесніков Андрій Віталійович





Фехтування на візках



35.





Колеснікова Світлана Миколаївна





Фехтування на візках



36.





Колосов Сергій Володимирович





Пауерліфтинг



37.





Колпаков Владислав Олексійович





Шахи



38.





Колядінцева Світлана Олександрівна





Стрільба з лука



39.





Коростильов Павло Сергійович





Кульова стрільба



40.





Коростильов Сергій Миколайович





Кульова стрільба



41.





Крюков Віталій Миколайович





Кіокушинкай карате



42.





Крюков Юрій Віталійович





Кіокушинкай карате



43.





Кушнір Андрій Вікторович





Вільна боротьба



44.





Лебедєв Нікіта Володимирович





Кіокушинкай карате



45.





Левко Анастасія Михайлівна





Кіокушинкай карате



46.





Лемішко Богдан Юрійович





Кіокушинкай карате



47.





Лесько Ігор Андрійович





Хортинг



48.





Лещишин Олег Іванович





Легка атлетика



49.





Лисак Ангеліна Вікторівна





Вільна боротьба



50.





Лівач Оксана Василівна





Вільна боротьба



51.





Мазовський Тарас Вікторович





Веслування на байдарках і каное



52.





Марченко Вероніка Сергіївна





Стрільба з лука



53.





Маслюк Андрій Дмитрович





Веслування на човнах типу «Дракон»



54.





Морквич Наталія Олексіївна





Фехтування на візках



55.





Наумова Жанна Борисівна





Стрільба з лука



56.





Образцова Тетяна Олександрівна





Стрільба з лука



57.





Озимок Дмитро Сергійович





Веслування на байдарках і каное



58.





Оліярник Володимир Іванович





Пауерліфтинг



59.





Павлик Роман Степанович





Легка атлетика



60.





Падошик Ольга Ігорівна





Вільна боротьба



61.





Палідович Микола Романович





Спортивні танці



62.





Палій Северин Олегович





Кіокушинкай карате



63.





Панциру Олександр Володимирович





Стрільба з лука



64.





Пападопулос Анастас Анастасович





Кіокушинкай карате



65.





Папуша Вадим Вадимович





Кікбоксинг ІСКА



66.





Пастернак Володимир Ігорович





Кульова стрільба



67.





Петренко Олександр Юрійович





Кіокушинкай карате



68.





Пістун Андрій Ігорович





Вільна боротьба



69.





Повк Кароліна Іванівна





Вільна боротьба



70.





Погранична Христина Олександрівна





Художня гімнастика



71.





Породько Ігор Миколайович





Пауерліфтинг



72.





Поцюрко Михайло Степанович





Веслування на байдарках і каное



73.





Прийма Сергій Богданович





Триатлон



74.





Прийма Софія Сергіївна





Триатлон



75.





Пришляк Анастасія Богданівна





Кіокушинкай карате



76.





Раковський Олександр Генадійович





Вільна боротьба



77.





Сальнікова Олена Святославівна





Плавання



78.





Синейко Роман Юрійович





Армспорт



79.





Сікмар Ілля Іванович





Сучасне п’ятиборство



80.





Скальська Ірина Василівна





Стрільба з лука



81.





Скобельський Орест Зеновійович





Вільна боротьба



82.





Слоцький Богдан-Михайло Ярославович





Армспорт



83.





Соліна Марина Валентинівна





Кульова стрільба



84.





Стаднік Андрій Володимирович





Вільна боротьба



85.





Стасюк Данило Олександрович





Вільна боротьба



86.





Ступець Ігор Орестович





Кіокушинкай карате



87.





Терех Яромир Миронович





Кіокушинкай карате



88.





Ткач Олександр Леонідович





Вільна боротьба



89.





Ткач Юлія Анатоліївна





Вільна боротьба



90.





Ткачек Василь Володимирович





Стрільба з лука



91.





Ткачишин Степан Іванович





Вільна боротьба



92.





Трапезніков Василь Миколайович





Стрільба з лука



93.





Трапезнікова Соломія Василівна





Стрільба з лука



94.





Фабрика Богдан Юрійович





Армспорт



95.





Чабан Андріана Богданівна





Кіокушинкай карате



96.





Чабан Мар’яна Богданівна





Кіокушинкай карате



97.





Черкасова Алла Костянтинівна





Вільна боротьба



98.





Чикаліна Юлія Михайлівна





Пауерліфтинг



99.





Чичкан Юрій Олександрович





Веслування на байдарках і каное



100.





Чудик Оксана Богданівна





Вільна боротьба



101.





Шах Леся Ярославівна





Стрільба з лука



102.





Шеремет Роман Олегович





Стрільба з лука



103.





Шеховцова Олександра Денисівна





Вільна боротьба



104.





Яриш Лідія Михайлівна





Сучасне п’ятиборство



105.





Яськів Віктор Михайлович





Армспорт



106.





Яцишин Лілія Володимирівна





Бодібілдинг









