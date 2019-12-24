Вже у четвер-п'ятницю вул. Курмановича буде відкритою для проїзду Суспільство | 23-12-2019, 18:25 0 109 Завершується нанесення нижнього шару асфальту на вул. Курмановича. Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства, вже у четвер-п'ятницю вулицю відкриють для проїзду транспорту. Натомість верхній шар асфальтного покриття планують нанести весною наступного року.

«Роботи на вул. Курмановича ми практично завершили. Йдеться про нижній шар асфальту. Сьогодні роботи на кільці (за залізничним переїздом) мають бути виконані. Я також дала доручення компанії «Онур» — виконавець робіт, щоб максимально все прибрати, і орієнтовно у четвер-п'ятницю відкрити вул. Курмановича для проїзду.



Та наголошую, що це лише частина першої черги робіт. Наступного року, щоб повністю завершити першу чергу, ми маємо постелити верхній шар асфальту. В залежності від погодних умов — орієнтовно у квітні-травні покладемо другий шар асфальту і приступимо вже до другого етапу ремонту вул. Курмановича — ремонтуватиме вулицю в напрямку до Левандівки", — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



Нагадаємо, за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури, на вул. Курмановича облаштують якісне дорожнє полотно, тротуари, велодоріжку, встановлять освітлення. Загальна вартість ремонту становить 71,5 млн грн.



