Демонтований фонтан біля оперного театру передали у Стрийський парк Суспільство | 23-12-2019, 18:47 0 266 У Львові на площі перед Оперним театром тривають роботи з облаштування нового, «сухого» фонтану. Демонтаж старого фонтану вже завершено і передано його у Стрийський парк. Демонтаж виконувала підрядна організація на замовлення Галицької РА. Натомість проект облаштування нового фонтану виконаний на замовлення управління архітектури та урбаністики ЛМР, а профінансує роботи благодійний фонд «Сокар Благо».

«Станом на сьогоднішній день сама конструкція старого фонтану біля Оперного театру вже є демонтована. Її передали у Стрийський парк і планують використати для ремонту фонтану «Русалка».



Натомість зараз тривають роботи з демонтажу плитки, яка є довкола. До кінця дня роботи мали б завершити. Плитку перевезуть в ШРП Галицького району.



Далі плануємо, що вже в четвер до робіт приступить компанія «Сокар». Найперше будуть проводитися роботи з виносу інженерних мереж", — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



Нагадаємо, проект реконструкції фонтану та площі перед оперним театром розробили київські архітектори. Автори: Іван Юнаков, Андрій Карпов, Ярослав Катрич, Максим Астрейко, Володимир Томіленко.



При розробці проекту реконструкції площі навпроти оперного театру автори поставили перед собою 3 основні завдання:



1) Зробити її сучасною та цікавою в контексті навколишньої забудови і підкреслити архітектуру головного фасаду оперного театру, який є бездоганним акцентом площі.



2) Змінити філософію фонтану, зробивши його сухим, щоб нічого не перешкоджало огляду театру з протилежного боку площі. У холодну пору року фонтан відключать, і він перетвориться на пішохідну зону, яка може бути також використана для встановлення ялинки або сцени для проведення міських заходів.



3) Створити новий імідж площі шляхом залучення творчої еліти. Для цього пропонується повністю звільнити її від атракціонів і МАФів, встановити зручні лавочки, вбудовані в парапети зелених зон, з розетками для зарядки ноутбуків і телефонів. Велика кількість посаджених дерев і чагарників візуально відмежує площу від галасливих доріг і вітру, дозволить комфортно провести вільний час. З'являться також безкоштовний wi-fi з онлайн бібліотекою, інформаційні бокси, будуть встановлені велопарковки.



Обрис площі — силует скрипки, гриф якої примикає до оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED підсвічуванням і читаються, як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів — місто кохання. Місто вільних людей.



Міні-метеостанція, розроблена інженерами, буде регулювати напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди і сили вітру. Синхронізація фонтану з оперним театром дозволить насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Фонтан стане частиною сценічної опери, завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно «заграють» як еквалайзери. У темний час доби фонтан буде підсвічуватися RGB LED підсвічуванням малого споживання. У гранітному мощенні, виконаному в двох кольорах: сірому і темно-сірому, також будуть встановлені лінійні LED підсвічування, які будуть висвітлювати площу в темний час доби.





