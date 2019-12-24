25 львівських спортсменів, які готуються до Олімпіади-2020, отримають по 107 тис. грн матеріальної підтримки від міста Суспільство | 23-12-2019, 18:48 0 133 Розвиток спорту — є одним із пріоритетних напрямків Львова. Зокрема, місто надасть грошову підтримку у розмірі 170 тис. грн 25 львівським спортсменам, які поїдуть на літню Олімпіаду-2020. Про це розповів начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

«Це унікальна програма. Ми платимо спортсменам не за досягнутий результат, а допомагаємо показати високі результати», — сказав Антон Нікулін.



Також він додав, що пріоритетом для міста є всі види спорту.



«Ми будемо підтримувати масовий спорт, а тому, будь-який вид спорту, який є у Львові, вартий того, щоби ми його підтримували. Звісно, будуть певні акценти на конкретні види спорту. Це покаже Олімпіада. А наразі ми працюємо з коштами, які йдуть на спорт, і намагаємося розподіляти їх рівномірно між всіма федераціями та видами спорту», — сказав Антон Нікулін.



Нагадаємо, що 23 грудня успішних спортсменів і тренерів міста Львова нагородили грошовими преміями в рамках Програми надання премій Львівської міської ради. Загальний бюджет програми складає 1 млн грн. Переможцями цього року стало 106 осіб, з них: 66 спортсменів, 1 команда та 39 тренерів. Вартість премій складає від 2 000 грн до 30 000 грн. Градація премій залежить від класифікації виду спорту, рівня змагань та вікової категорії спортсменів.





