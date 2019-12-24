На Львівщині відзначили День працівників дипломатичної служби Суспільство | 23-12-2019, 18:56 0 150 Сьогодні, 23 грудня, Львівщина відзначає День працівника дипломатичної служби. Урочистості відбулись у Палаці Потоцьких.



Привітав представників дипломатичних відомств перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

«Сьогодні ми маємо гарну нагоду відзначати вашу роботу, здобутки та досягнення. Ваша діяльність забезпечує успіх нашого регіону та України загалом на міжнародній арені. Ви є джерелом інформації, своєрідним містком довіри між Україною та іноземними колегами. І це є результатом вашої клопіткої праці», - зазначив він.

Також за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства, забезпечення національних інтересів України та з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, почесні грамоти та подяки від імені голови Львівської ОДА отримали представники Представництва Міністерства закордонних справ України у Львові та Почесні консули Угорщини, Федеративної Республіки Німеччина, Королівства Нідерландів та Грузії у Львові.

Також відзначило присутніх і Представництво Міністерства закордонних справ України у Львові.

«Ми маємо сказати, що без перебільшення, те, що ми чуємо зі ЗМІ – є два фронти в нашій державі - військовий і дипломатичний. Завдяки хоробрості наших Героїв, військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, усіх силових структур вдається стримувати ворога. Також існує дипломатичний фронт, який є теж дуже важливий. Завдяки роботі наших дипломатів і в Україні, і за кордоном вдається вирішувати надзвичайно важливі для держави стратегічні питання. На цьому шляху ми також маємо багато викликів і завдань», - зазначив Представник МЗС України у Львові В’ячеслав Войнаровський.

Зокрема подяки за плідну співпрацю від Представництва отримали Василь Лозинський, начальник Служби у справах дітей Володимир Лис, начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім’як та начальник управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Ярослав Музичко.

Зазначимо, що День працівників дипломатичної служби - професійне свято України. Відзначається щорічно 22 грудня.

