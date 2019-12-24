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На Львівщині запрацювала скануюча система для вантажних транспортних засобів

Суспільство | 23-12-2019, 18:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Відтепер на пункті пропуску «Краковець-Корчова» перевірка великотоннажних транспортних засобів здійснюватиметься швидше та ефективніше.

Запрацював сканер вантажів, який Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручав запустити на митних кордонах, сьогодні, 23 грудня.
«Ми нарешті запускаємо в роботу величезний довгобуд, який тягнеться вже майже 2 роки. Це – стаціонарні скануючі системи. Цих стаціонарних скануючих систем загалом є сім. Вони, згідно з планом, всі введені в роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Тому ми пройшли увесь шлях повного супротиву і сьогодні нарешті ми показуємо не те, що буде чи планується, але й працює прямо зараз» , - наголосив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов.
Окрім того, він зазначив, що перші декілька місяців на цій системі будуть тренуватися, а також визначати, які саме вантажі потрібно сканувати, скільки часу це буде займати, які проблеми можуть виникнути.
«Сканер уже працює, він реально кожного дня шукає порушення і контрабанду, яку ми не хочемо, щоб потрапила на в’їзд в Україну або щось було вивезено з нашої держави», - додав Максим Нефьодов.
Зауважимо, що сканування вантажів відбувається без огляду посадовими особами митниці, а отже, перевірка вантажу відбувається у 10 разів швидше. Інакше доводилося б витрачати додатковий час та кошти на розвантаження та інші супровідні процедури.
«Ми чітко розуміємо, що чудес у цьому житті не буває. І чітко розуміємо, що це обладнання не є панацеєю усіх наших проблем, які зараз існують, але будь-яка найважча чи найбільше дорога розпочинається із першого кроку. І сьогодні він зроблений. Результат – це є тільки системний підхід і системна робота. Маємо чітке і стійке переконання в тому, що це обладнання спричинить відповідний позитивний фактор», - наголосив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.
За словами в.о. начальника Галицької митниці Держмитслужби Володимира Цабака, ПП «Краковець-Корчова» здійснює пропуск в середньому до десяти тисяч осіб, до трьох з половиною тисяч транспортних засобів легкових, а також до п’ятсот вантажних транспортних засобів.
«У зв’язку з цим тут існують серйозні загрози переміщення контрабандних вантажів, а це є ризиком забезпечення національної безпеки на державному кордоні. Тому ця стаціонарна установка, яку вам презентує Митна служба, має відіграти вагому роль у наведенні відповідного налагодження системи протидії відповідним загрозам. Я впевнений, що у найближчий час ефективність даної установки буде доведена», - повідомив Володимир Цабак.
Довідково:
Стаціонарні сканери або скануючі системи стаціонарного типу – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів, задекларованих до переміщення.
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