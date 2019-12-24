Питання заборгованості із зарплатою у сфері освіти вичерпано Суспільство | 23-12-2019, 18:59 0 181 Кошти на дофінасування премій та винагород передбачено у місцевих бюджетах. По територіях ці цифри різняться, а заборгованостей із зарплати у галузі освіти у Львівській області нема.



Про це поінформував заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко під час сьогоднішнього засідання постійної комісії з питань освіти і науки.

«Питання заборгованостей педагогам вирішено в усіх районах. Дефіциту із виплати зарплат нема і не буде. Бюджетні кошти мають використовуватись раціонально, а захищенні статі мають без сумніву бути в пріоритеті», - зазначив Іван Собко.

Під час комісії розглянули також питання фінансування у 2020 році об’єктів галузі освіти. Члени комісії зійшлися на думці, що варто зробити акцент на добудові і завершенні будівництва вже розпочатих об’єктів.

