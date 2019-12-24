У Городку відкрили спортивний майданчик Суспільство | 23-12-2019, 18:59 0 127 21 грудня у Городку, неподалік місцевої школи N3, відбулось урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям.



Присутніх привітав начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім‘як

«Пригадую, у часи свого школярства їздив на змагання за кордон. Там були такі сучасні, комфортні майданчики, а в нас ще мріяти ніхто навіть не наважувався про такі. А зараз з кожним роком майданчиків стає все більше, а на Городиччині особливо», - зазначив Роман Хім‘як.

На відкриття майданчика також завітали голова профільної комісії з питань молоді та спорту Львівської обласної ради Петро Жукровський та директор Львівського обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович.

«Для нас надзвичайно важливо, що у Городку з‘явився майданчик. Переконаний, що наші діти цінуватимуть і шануватимуть його, адже розуміють, що це не для школи, не для міської влади, а саме для них», - наголосив міський голова Роман Кущак.

З нагоди відкриття майданчика та Дня святого Миколая у Городку організували футбольний турнір серед юнаків. Переможців нагородять грамотами та призами.

На цей об’єкт з обласного бюджету спрямовано 700 тисяч гривень, ще 842 тисячі - кошти місцевого бюджету.

Майданчик у Городку облаштовано в межах реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року.

Нагадаємо, всього у Львівській області у 2019 році заплановано облаштування 88 спортивних майданчиків, з яких 60 з тренажерним обладнанням, 24 зі штучним (трав'яним) покриттям та 4 зі штучним (наливним) покриттям.

