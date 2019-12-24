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Для пів тисячі дітей організували циркову виставу «Новорічні забави»
|Суспільство | 23-12-2019, 19:00
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|З нагоди Дня святого Миколая 500 дітей, які перебувають на обліках в службах у справах дітей Львівської області відвідали циркову виставу «Новорічні забави».
Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.
Глядачами вистави стали вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, діти, які перебувають під опікою та з малозабезпечених сімей.
На арені виступали повітряні гімнасти, еквілібристи, клоуни, жонглери та акробати. Опісля циркового шоу усім діткам роздали солодкі подарунки.
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