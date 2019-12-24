Питання стану ведення земельного кадастру порушили на засіданні комісії з питань розвитку сільських територій і агропромислової політики Суспільство | 23-12-2019, 19:02 0 128 Сьогодні, 23 грудня, у приміщенні департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань розвитку сільських територій і агропромислової політики Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації на тему: «Про стан ведення земельного кадастру. Діяльність кадастрових реєстраторів Львівської області щодо ефективного землекористування сільськогосподарськими угіддями у 2019 році».

Участь в засіданні крім членів комісії прийняли представники департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Відтак, за інформацією Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, станом на 20.12.2019 в області працює 85 державних реєстраторів. Протягом 2019 року в Державний земельний кадастр ними внесено інформацію про 1142175 земельних ділянок на території області, а також надано 225340 адміністративних послуг.

Під час заходу керівником департаменту агропромислового розвитку Юлією Шопською доведено до відома учасників засідання інформацію про результати проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення та озвучено ряд напрацьованих пропозицій відносно законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення в частині основних учасників ринку землі, набуття у власність та відчуження земель, а також обмежень наявної кількості землі в «одних руках».

Також, обговорювалось питання подальшого консультування мешканців та аграріїв області щодо змін до земельного законодавства та норм орендних правовідносин, а також підтримки аграріїв Львівщини з державного та обласного бюджетів.

