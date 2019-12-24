У Львівському музеї історії релігії презентують виставку із циклу «Різдвяні зустрічі» Суспільство | 23-12-2019, 19:02 0 125 24 грудня о 16 год у Львівському музеї історії релігії презентують виставку із циклу «Різдвяні зустрічі».



Свій живопис презентує відомий ужгородський художник Юрій Боднар. Митець представить полотна на релігійну тематику: «До храму», "Вічне", «Ісус. Я – світло світу», «Різдво» та ін.

Перед глядачем відкриється незбагненна глибина погляду Христа, тиха велич закарпатських храмів, інші образи, здатні прокинути людяність, покаяння, умиротворення.

Довідково:

Юрій Боднар працює у станковому і монументальному живописі, проявив себе в пейзажному і портретному жанрах, сюжетно-тематичній композиції. Твори виконує переважно темперою й олійними фарбами.

З 1989 року постійний учасник місцевих, регіональних, республіканських, всеукраїнських виставок, міжнародних експозицій і пленерів, симпозіумів і фестивалів (Польща, Словаччина, Хорватія). Митець нагороджений Першою премією «Matica Slovenska» на IV Бієнале Іконопису та Сакрального мистецтва Карпатського Єврорегіону (2011).

Роботи Юрія Боднара поповнили постійно діючі експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею, національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», фонди Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая (Ужгород). Його полотна знаходяться в приватних збірках багатьох країн світу: Франції, США, Ізраїлі, Німеччині, Тунісі, Італії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії.



