"Північний потік-2" побудували на 93,5% – росЗМІ Суспільство | 24-12-2019, 10:57 0 76 Будівництво газопроводу "Північний потік-2" на сьогоднішній день завершено на 93,5%.



Про це в коментарі ТАСС повідомив офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер.



"На сьогодні було прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік-2" (з приблизно 2460 км). В інтересах енергетичної безпеки, доступних цін на газ для європейських споживачів та економічної конкурентоспроможності ЄС, а також зобов'язань із захисту клімату, Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проєкт, продовжують роботу з якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу", - сказав Мюллер.



Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.



Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.



У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

