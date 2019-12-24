Погода на день: дощ і туман, у Карпатах – сніг і хуртовина Суспільство | 24-12-2019, 11:04 0 97 У вівторок, 24 грудня, у більшості областей очікується дощ, у Карпатах – мокрий сніг, пориви вітру та хуртовина. Температура протягом доби становитиме 3-8° тепла.



Повідомлення синоптиків: "24 грудня в Україні хмарно. Часом дощ, на крайньому заході країни значний дощ, лише у східних областях без істотних опадів.



Вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман. Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.



Температура протягом доби 3-8° тепла (вдень у південній частині 7-12°). У Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; температура протягом доби 0-3° морозу".



Деталі: У Києві та області 24 грудня хмарно з дощем.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла, по області – 3-8° тепла.

