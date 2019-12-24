Повна програма святкових заходів у місті на різдвяно-новорічні свята Суспільство | 24-12-2019, 11:21 0 296 Різдвяно-новорічна казка у Львові об'єднує гостей та мешканців міста теплими та щирими емоціями. Під час зимових свят на мешканців та гостей Львова очікує цікава та насичена подіями програма. Отримати новорічний настрій та наповнитись духом Різдва можна з улюбленими щорічними заходами, а також і з новими цікавими подіями.





