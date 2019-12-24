У Львові відбулись громадські консультації щодо міського бюджету розвитку на 2020 рік Суспільство | 24-12-2019, 11:25 0 115 Нещодавно на виконавчому комітеті затвердили розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік. Відтак, вчора відбулись громадські консультації, на яких усі охочі мали змогу висловити власні пропозиції.



Нагадаємо, до 25 грудня 2019 року у місті триватимуть консультації з громадськістю щодо проєкту ухвали «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік».



Ініціатор консультацій: департамент економічного розвитку Львівської міської ради.



Зауваження та пропозиції можна подавати через Центри надання адміністративних послуг або як електронне звернення до 25.12.2019 року.



Телефон для довідок: 032 297−58−58, контактна особа: Катерина Сеньків.

