Мер ЛьвовМер Львова запросив усіх до конкурсу в Facebook — за фото креативної ялинки переможець отримає подарунок Суспільство | 24-12-2019, 11:29 0 88 Цього року у кабінеті міського голови Львова — ялинка з книжок. Такий вибір Андрій Садовий пояснив тим, що 2020 рік оголошений у Львові роком культури. Мер запросив усіх долучитись до конкурсу у Facebook. За світлину з креативною ялинкою, яка набере найбільше вподобань, переможець отримає подарунок — абонемент на двох на цілий рік на усі заходи, що відбуватимуться у Львівському органному залі.

«А у вас є ялинка? Бо наша ялинка в Ратуші особлива цього року — це ялинка з книжок. Бо наступний, 2020 рік — це рік культури у Львові. Але ми говоримо не лише про культуру у мистецтві, ми говоримо про культуру в громадському житті, в політиці, в економіці, в транспорті. Мені було б дуже цікаво побачити, які ж ваші креативні ялинки? Робіть селфі зі своєю ялинкою і надсилайте у коментарі. За фото, яке набере найбільше лайків, ви отримаєте приз — абонемент на дві особи в Органний зал на цілий рік. Веселих свят і класних фото», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



