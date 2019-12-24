Оператори АЗС знизили ціни на бензин після зустрічі з Зеленським Суспільство | 24-12-2019, 11:40 0 103 Ціни на бензин та дизпаливо на станціях великих мереж 24 грудня опустились на 0,5-1 грн/л.



Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.



Зазначається, що у мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизпаливо опустилися на 50 коп./л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп./л, дизпаливо - на 70 коп./л.



"У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн/л", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо:



Президент Володимир Зеленський під час наради з представниками ринку закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне.



Як пише enkorr з посиланням на учасників зустрічі, в якості одного з цінових орієнтирів від чиновників прозвучала ціна 1,1 долар/л (25,6 грн/л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року. В Офісі президента цінових змін очікували вже з наступного дня, 24 грудня.

