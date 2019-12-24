Львівська обласна рада ухвалила Стратегію розвитку Львівської області на період з 2021 р. до 2027 р.Львівська обласна рада ухвалила Стратегію розвитку Львівської області на період з 2021 р. до 2027 р. Суспільство | 24-12-2019, 15:00 0 58 Львівська обласна рада сьогодні, 24 грудня, ухвалила Стратегію розвитку Львівської області на період з 2021 р. до 2027 р. та План заходів з її реалізації у 2021 – 2023 роках.



Місією Стратегії є розвиток людського капіталу, забезпечення високої якості життя та економічного зростання на основі екологічно невиснажливої та енергоефективної промисловості, інноваційно орієнтованої біоекономіки, креативних індустрій, туристично-рекреаційної сфери.



«Експертами, які працювали над Стратегією, застосовано досвід європейських практик. Документ відповідає сучасним тенденціям планування, де на основі комплексного аналізу визначено стратегічні цілі, притаманні для Львівської області. Стратегія – має стати базою для бюджетного планування і залучення коштів з різних джерел фінансування», - розповів голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Олег Домчак.



Документ має на меті досягнення п’ятьох стратегічних цілей: конкурентоспроможна економіка на засадах старт-спеціалізації, якісне життя, збалансований просторовий розвиток, чисте довкілля, туристична привабливість.



Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Стратегії, визначені під час розроблення Плану заходів з її реалізації.



Варто зауважити, що в межах формування проєкту Стратегії відбулось 30 засідань робочих груп із залученням експертів та низка круглих столів, фокус-груп та стратегічних сесій. Понад 200 представників бізнесу, громадськості та органів місцевого самоврядування взяли участь у субрегіональних обговореннях стратегії у містах Дрогобич, Львів, Золочів та Червоноград. Загалом до 15 галузевих робочих груп було залучено 339 експертів.



Джерелами фінансування реалізації Стратегії будуть: кошти Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; кошти місцевих бюджетів; кошти міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС; коштів інвесторів, власних коштів підприємств; благодійні внески; кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.



Крім того, депутати підтримали План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період з 2021 року до 2027 року. «У Плані реалізації Стратегії враховані практично всі перехідні об’єкти, які фінансувалися в попередні роки з різних джерел», - підсумував Олег Домчак.



Варто зауважити, що до 15 січня 2020 року до Плану заходів буде напрацьовано додаткові пропозиції депутатськими комісіями облради та профільними департаментами облдержадміністрації.



На разі в цілому до Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках проєкту Стратегії відібрано 336 пропозицій на загальну суму 71 млрд грн.



