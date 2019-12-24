Понад 50% львів’ян позитивно ставляться до біопоховання, — КУ Інститут міста

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 24/12/2019 У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути...>> 5 найпопулярніших атракцій та локацій міста за даними Lviv City Card...>> Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня...>> У Львові урочисто відкрили різдвяну шопку...>> Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних...>> 2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного...>> Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки...>> Житель Золочівщини опинився за ґратами за майнові злочини та шахрайства...>> Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
На Львівщині до 7 років позбавлення волі засудили зловмисника, який до смерті побив знайомого...
24-12-2019, 20:43  >>> 
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат...
20-12-2019, 08:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 

Понад 50% львів’ян позитивно ставляться до біопоховання, — КУ Інститут міста

Суспільство | 24-12-2019, 15:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    
Соціологи Інституту міста провели масштабне соціологічне дослідження «Соціальний моніторинг якості життя у Львові 2019», у межах якого дослідили ставлення мешканців Львова до біопоховання та, відповідно, до будівництва крематорію у місті. Результатами поділилася керівниця програми аналізу та досліджень КУ Інститут міста Тетяна Приходько.
Так, опитування продемонструвало, що мешканцям недостатньо інформації щодо питань біопоховання: майже кожен п’ятий (21,5%) вагається у своїх відповідях. Звідси близько третини не знає чи питання побудови крематорію у Львові повинне бути на порядку денному.

Натомість серед тих, хто визначився із своєю позицією, кожен другий — 51,1% опитаних у Львові — позитивно ставиться до впровадження системи біопоховання. З них чоловіки більше підтримують ініціативу, ніж жінки: відповідно 56,1% та 46,9%. Відомо, що в анкетуванні наводили приклад не лише кремації тіла, а й інші альтернативи форми екопоховання.

«Наша гіпотеза про те, що біопоховання — це вибір молодих осіб цілком підтвердилась. Зокрема, позитивне ставлення мають 60,0% молоді 18−30 років, 57,6% - особи 31−45 років. Далі йде спадання: 45,6% опитаних 46−60 років підтримують цю ідею, а серед осіб 61+ років — таких виявилось 41,4%, що у загальному є вище, ніж ми передбачали завчасно», — зазначила керівниця програми аналізу та досліджень КУ Інститут міста Тетяна Приходько.

Зокрема, в Інституті міста дослідили також те, як приналежність до конфесії впливає на ставлення чи впровадження до біопоховання.

«Це був один із найважливіших факторів, з яким ми хотіли вивчити кореляцію. Ми прогнозували, що конфесійна приналежність не впливатиме радикально на громадську думку. Так і сталось: різниця між тими, хто відвідує автокефальну церкву і тими, хто відвідує греко-католицьку церкву, є зовсім незначною і становить 4% (50,6% vs 46,7%). Тобто, для кожного другого релігійного мешканця біопоховання є, дійсно, альтернативою.

А ось, що нас дійсно здивувало, то це залежність сприйняття біопоховання від сімейного стану людини. Так, майже 2/3 опитаних, що позитивно налаштовані, перебувають у громадянському шлюбі (66,7%) або ж самотні (61,0%). Припускаємо, що це пов’язано із стилем життя цих когорт, які є більшою мірою мобільними та нестабільними щодо своїх планів на завтра. А ось серед опитаних, які перебувають у шлюбі, частка тих, хто підтримує біопоховання, становить 47,0%. Можливо ці люди більшою мірою вкладають символічне значення у поховання та збереження сімейної традиції, яка б гуртувала родину", — додала Тетяна Приходько.

Також, як показало дослідження, альтернативні форми поховання є економічно вигідними. Так, Інститут міста порівняв цінову політику ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» та крематорію Києва, аби порівняти цінову політику. І, підрахувавши мінімальний набір послуг, отримали результати, що традиційне поховання у Львові коштує ~8 тис грн (не враховуючи поминальний обід, панахиду тощо). Водночас послуга кремації у Києві становить 4,3 тис. грн. (з них процедура кремації коштує 445,00 грн, а найдешевша урна — 830,00 грн).

До речі, для мешканців інших міст ритуальні послуги у крематорії Києва становлять близько 2,3 тис грн. Тобто, якщо говорити про агломерацію, то це було б вигідно не лише для Львова.

«Коли ми прогнозували дослідження, то припускали, що люди з вищим рівнем доходів будуть більшою мірою схильні підтримувати традиційне поховання як більш дорогу послугу. Але результати опитування цілком спростували нашу гіпотезу: чим менший рівень доходу у людини, тим більшою мірою вона підтримує традиційне поховання. Люди, які мають дохід до 3 тис грн (45%, переважно пенсіонери), від 3 до 6 тис грн (43%), а також від 6 до 10 тис грн (50%) готові витрачати від 30 тис грн на традиційне поховання, ніж зекономити на біопохованні. І відповідно, чим заможніша людина, тим більшою мірою вона підтримує екопоховання: 66,7% з доходом від 10 до 20 тис грн і 86,4% з доходом 20 тис грн і вище», — зазначила керівниця програми аналізу та досліджень КУ Інститут міста Тетяна Приходько

Зазначимо, у Львівській міській раді створено робочу групу для вивчення питання будівництва крематорію. Як розповідає заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства та голова робочої групи Ірина Маруняк, на території Львова є лише три діючих кладовища. Однак землі під поховання може вистачити лише на кілька років. Відтак, мерія звернулася до 22 сільських рад щодо дозволу відвести земельні ділянки для поховання померлих у місті Львові, проте жодна сільська рада не відгукнулася.

«На території Львова є 12 цвинтарів. Із них лише три діючі — це Голосківське і Сихівське кладовище, а також кладовище в Рясному. На Янівському цвинтарі можна лише підхоронювати померлих до рідних. Відтак, діючих цвинтарів дуже мало. Також ліміт земельних ділянок цих цвинтарів вичерпується. До прикладу, найбільшим є Голосківський цвинтар, де зараз ховають найбільше людей. Однак землі під поховання там вистачить, орієнтовно, на 2 роки.

Зі свого боку ми звернулися до 22 сільських рад, щоб дозволили нам відвести земельні ділянки для поховання померлих у місті Львові. Це земельні ділянки в зоні 20 км від Львова. Проте жодна сільська рада не відгукнулася", — розповіла Ірина Маруняк.

За її словами, також були проведені зустрічі з духовенством міста. Духовенство немає заперечень, щоб у Львові працював крематорій, єдина умова — щоб «прах був наданий землі». Також такий вид поховання передбачений законом України. Згідно з статтею № 26 Закону України «Про поховання і похоронну справу», у нашій державі передбачено три види поховань, і одним з них є кремація померлого.

Нагадаємо, розпорядженням міського голови Львова № 293 від 14 червня 2019 р. створено робочу групу щодо будівництва крематорію у м. Львові.

Як показало соцопитування Інституту міста, не менш, ніж 51% опитаних мешканців Львова (47% жінок та 55% чоловіків) ставляться позитивно до будівництва крематорію у місті. Зокрема, найбільш позитивно оцінюють цю ідею мешканці\ки із Франківського (63%) району, дещо нижче — Сихівського (53%), а найменш — із Личаківського (46%) та Шевченківського (47%) районів.

Однак дослідження також показало, що скористатись послугою альтернативного поховання готові 44% опитаних. З них, 27,3% - точно б скористались, 17,1% - скоріше б скористались. Найбільшу готовність проявили чоловіки (47,7%) та молодь 18−30 (56,9%). У співвідношенні між районами проживання мешканці Франківського, які найнижче оцінили стан міських кладовищ, найбільше зазначили про наміри скористатись послугою біопоховання (58,6%), а найменш налаштованими виявились опитані із Шевченківського району (39,2%).

Довідка

Методологія моніторингу якості життя виникла у 2013 році. Тоді вперше Інститут міста опитав 2 400 респондентів Львова. З 2016 року кількість опитаних становить 1 200 осіб, а структура індексу зазнає несуттєвих змін, залежно від ситуацій, запитів, які виникають у місті.

Цього року провели тендерні закупівлі на дослідження і у підсумку переможцем став один із львівських соціологічних центрів — «Соціоінформ».

Індекс якості життя — це є комплексний показник, який відображає усі сфери життя людини з точки зору інфраструктури і сервісу: освіта, медицина, благоустрій, транспорт, екологія та низка інших. «Ми запитуємо мешканців про їхні настрої, оцінки, а потім, аналізуючи дані, порівнюємо їх із статистичними показниками, що дозволяє побачити більш об’єктивну картину», — повідомляють в Інституті міста.

Дослідження «Соціальний моніторинг якості життя у Львові» реалізував Інститут міста та «Соціоінформ» протягом серпня 2019. Опитано 1200 осіб Львова, від 18 років. Тип вибірки: багатоступенева стратифікаційна з квотним відбором на останньому щаблі. Метод: поквартирне анкетне опитування «f2f» у 40 мікрогромадах Львова. Похибка даних не перевищує 2,89%.

Понад 50% львів’ян позитивно ставляться до біопоховання, — КУ Інститут міста
   Новини по темі: Суспільство
У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути...
24-12-2019, 21:13  >>> 
Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня...
24-12-2019, 21:10  >>> 
Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов...
24-12-2019, 21:07  >>> 
У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних...
24-12-2019, 21:04  >>> 
Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки...
24-12-2019, 20:47  >>> 
У Львові обрали головну топ-модель міста...
24-12-2019, 19:09  >>> 
Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв російсько-української війни...
24-12-2019, 15:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: заяви Путіна, новий Виборчий кодекс...
20-12-2019, 08:48  >>> 
Кабмін перенаправив 323 мільйони на виплату зарплат шахтарям...
19-12-2019, 16:50  >>> 
Головні новини середи і ночі: зняття недоторканності, імпічмент Трампа...
19-12-2019, 09:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кабмін піде війною на гральні автомати під виглядом "лотерей"...
20-12-2019, 10:49  >>> 
Канада повернула громадянство дітям російських шпигунів...
20-12-2019, 08:51  >>> 
Трамп відреагував на оголошення імпічменту...
20-12-2019, 08:41  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ДПС рекомендує платникам податку на прибуток подавати декларацію за оновленою формою...
24-12-2019, 15:20  >>> 
Новий сервіс автоматичного повернення помилково сплачених податків зекономив час і кошти для 132 тис. платників, – Сергій Верланов...
24-12-2019, 15:19  >>> 
Про застосування РРО підприємцями – платниками єдиного податку...
24-12-2019, 11:22  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути...
24-12-2019, 21:13  >>> 
Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня...
24-12-2019, 21:10  >>> 
Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов...
24-12-2019, 21:07  >>> 
   ВладаВлада
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
Олександр Ганущин прозвітував на сесії Львівської обласної ради щодо діяльності за 2019 рік...
24-12-2019, 15:22  >>> 
Маріанна Вільшинська представила громадам ще трьох голів РДА...
23-12-2019, 18:58  >>> 
   КультураКультура
2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного...
24-12-2019, 21:00  >>> 
У ПЦУ поки не планують проводити календарну реформу...
24-12-2019, 10:51  >>> 
Розклад Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах Львова...
23-12-2019, 17:57  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:13 У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути
21:12 5 найпопулярніших атракцій та локацій міста за даними Lviv City Card
21:10 Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня
21:08 У Львові урочисто відкрили різдвяну шопку
21:07 Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов
21:04 У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних
21:00 2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного
20:47 Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки
20:45 Житель Золочівщини опинився за ґратами за майнові злочини та шахрайства
20:44 Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення

   Анонси
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
У притулку для бездомних у переддень Різдва за григоріанським календарем відбудеться Святкова Вігілія...
23-12-2019, 18:26  >>> 
Презентація дитячого екологічного проекту...
19-12-2019, 15:04  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования