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Повідомлення про замінування важливих будівель міста не підтвердились
|Суспільство | 24-12-2019, 15:05
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|Учора, 23 грудня, о 16:25 год на електронну скриньку ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування житлових будинків, готелів, 13 ТРЦ, лікарень, шкіл, дитячих садочків і культових споруд міста.
Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Зараз тривають заходи зі встановлення особи, що неправдиво повідомила про замінування будівель.
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