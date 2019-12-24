Учора на вул. Стрийській сталася смертельна ДТП

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 24/12/2019 У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути...>> 5 найпопулярніших атракцій та локацій міста за даними Lviv City Card...>> Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня...>> У Львові урочисто відкрили різдвяну шопку...>> Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних...>> 2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного...>> Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки...>> Житель Золочівщини опинився за ґратами за майнові злочини та шахрайства...>> Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
На Львівщині до 7 років позбавлення волі засудили зловмисника, який до смерті побив знайомого...
24-12-2019, 20:43  >>> 
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат...
20-12-2019, 08:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 

Учора на вул. Стрийській сталася смертельна ДТП

Суспільство | 24-12-2019, 15:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 316 316    
Учора, 23 грудня, близько 20:04 на вул. Стрийській, 133 (Сихівський район) водій-мешканець Львова здійснив наїзд на пішохода, 1980 року народження. За інформацією міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув на місці події.
   Новини по темі: Суспільство
У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути...
24-12-2019, 21:13  >>> 
Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня...
24-12-2019, 21:10  >>> 
Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов...
24-12-2019, 21:07  >>> 
У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних...
24-12-2019, 21:04  >>> 
Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки...
24-12-2019, 20:47  >>> 
У Львові обрали головну топ-модель міста...
24-12-2019, 19:09  >>> 
Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв російсько-української війни...
24-12-2019, 15:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: заяви Путіна, новий Виборчий кодекс...
20-12-2019, 08:48  >>> 
Кабмін перенаправив 323 мільйони на виплату зарплат шахтарям...
19-12-2019, 16:50  >>> 
Головні новини середи і ночі: зняття недоторканності, імпічмент Трампа...
19-12-2019, 09:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кабмін піде війною на гральні автомати під виглядом "лотерей"...
20-12-2019, 10:49  >>> 
Канада повернула громадянство дітям російських шпигунів...
20-12-2019, 08:51  >>> 
Трамп відреагував на оголошення імпічменту...
20-12-2019, 08:41  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ДПС рекомендує платникам податку на прибуток подавати декларацію за оновленою формою...
24-12-2019, 15:20  >>> 
Новий сервіс автоматичного повернення помилково сплачених податків зекономив час і кошти для 132 тис. платників, – Сергій Верланов...
24-12-2019, 15:19  >>> 
Про застосування РРО підприємцями – платниками єдиного податку...
24-12-2019, 11:22  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути...
24-12-2019, 21:13  >>> 
Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня...
24-12-2019, 21:10  >>> 
Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов...
24-12-2019, 21:07  >>> 
   ВладаВлада
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
Олександр Ганущин прозвітував на сесії Львівської обласної ради щодо діяльності за 2019 рік...
24-12-2019, 15:22  >>> 
Маріанна Вільшинська представила громадам ще трьох голів РДА...
23-12-2019, 18:58  >>> 
   КультураКультура
2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного...
24-12-2019, 21:00  >>> 
У ПЦУ поки не планують проводити календарну реформу...
24-12-2019, 10:51  >>> 
Розклад Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах Львова...
23-12-2019, 17:57  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:13 У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути
21:12 5 найпопулярніших атракцій та локацій міста за даними Lviv City Card
21:10 Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня
21:08 У Львові урочисто відкрили різдвяну шопку
21:07 Снігоприбиральна техніка чергує в режимі готовності до погіршення погодних умов
21:04 У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних
21:00 2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного
20:47 Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки
20:45 Житель Золочівщини опинився за ґратами за майнові злочини та шахрайства
20:44 Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення

   Анонси
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
У притулку для бездомних у переддень Різдва за григоріанським календарем відбудеться Святкова Вігілія...
23-12-2019, 18:26  >>> 
Презентація дитячого екологічного проекту...
19-12-2019, 15:04  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования