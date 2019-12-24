У Львові 4 людини отруїлись чадним газом Суспільство | 24-12-2019, 15:07 0 132 Учора, 23 грудня, близько 18:11 год у львівській квартирі на вул. Золота, 7 (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, четверо осіб. Із них двоє — діти. Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.



Зокрема:



— чоловіка 1986 року народження госпіталізовано в стані легкого ступеня важкості в Обласну клінічну лікарню (14% карбоксигемоглобіну);



— жінку 1991 року народження госпіталізовано в стані легкого ступеня важкості в Обласну клінічну лікарню (8% карбоксигемоглобіну);



— дитину 2014 року народження госпіталізовано в стані середнього ступеня важкості у Львівську міську дитячу клінічну лікарню;



— дитину 2016 року народження госпіталізовано в стані середнього ступеня важкості у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.



Зазначимо, що квартира обладнана газовою колонкою та ПГ-4. Аварійна бригада «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газопостачання до квартири.



Обставини події встановлюють.



Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям.

