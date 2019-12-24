На кордоні з Польщею у 3 пунктах пропуску черги відсутні, на інших напрямках – значно зменшились Суспільство | 24-12-2019, 15:17 0 95 Протягом доби відбулося суттєве зменшення черг транспортних засобів на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску Республіки Польща. Щоб досягти цього Держприкордонслужба залучила резерви сил та засобів та була налагоджена тісна взаємодія контрольних служб обох країн.



Протягом доби найбільше було оформлено легкових транспортних засобів в пунктах пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика» майже по 2500 автомобілів, «Рава-Руська – Гребене» та «Грушів – Будомєж» - понад 1500, «Ягодин-Дорогуськ» та «Устилуг-Зосін» - більше 1000, «Угрині-Долгобичув» та «Смільниця - Кросценко» - понад 800 легковиків.



Таку значну кількість транспорту вдалося оформити завдяки суттєвому збільшенню кількості резервного інспекторського складу прикордонних нарядів. На в’їзних каналах були використані додаткові смуги руху, які у звичайному режимі обслуговують дипломатичний та автобусний канали. В окремих пунктах пропуску обладнано додаткові робочі місця для нарядів із перевірки документів.



Станом на зараз, черги повністю відсутні перед пунктами пропуску «Устилуг-Зосін», «Угринів-Долгобичув» та «Смільниця-Кросценко». Менше вісімдесяти автомобілів знаходяться перед пунктами пропуску «Рава-Руська-Гребене» та «Грушів-Будомєж», перед «Шегині-Медика» близько 100. Що стосується «Ягодин-Дорогуськ» та «Краківець-Корчова», то там чекають на оформлення близько 300 автомобілів, але враховуючи вищенаведені цифри, ми прогнозуємо, що по обіді усі, хто має намір перетнути українсько-польський кордон, зможуть це зробити.



Варто додати, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні, однак Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до країн ЄС після завершення свят.



Бажаємо усім зустріти Новорічно-різдвяні свята в родинному колі! Перепрошуємо за тимчасові незручності!