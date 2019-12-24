Майже 3,2 мільярда гривень акцизного податку надійшло від платників податків Львівщини до бюджетів у січні-листопаді 2019 року Суспільство | 24-12-2019, 15:17 0 84 В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що платниками податків Львівщини до бюджетів усіх рівнів у січні-листопаді 2019 року сплачено понад 3161235,6 тис. грн. акцизного податку.



З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, у січні-листопаді 2019 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 2896965,6 тис. грн., що на 904403,3 тис. грн., або на 45,4 відс. більше проти того самого періоду минулого року та на 8,5 відсотка більше від очікуваного.



Протягом січня-листопада 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло понад 264270,0 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Це на 13,9 відсотка більше від запланованого.



Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Львівській області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів протягом січня-листопада 2019 року проведено 773 фактичних перевірки діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 97952,7 тис. грн., з них сплачено 1337,4 тис. гривень.