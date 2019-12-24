У «Домі милосердя» братів альбертинців організували різдвяну трапезу для бездомних Суспільство | 24-12-2019, 21:04 0 21 Сьогодні, у день Навечір’я Різдва Христового за григоріанським календарем, у «Домі милосердя», що на вул. Мазепи, 48, яким опікуються брати альбертинці, відбулась спільна Різдвяна молитва та трапеза для бездомних. На Святкову трапезу були запрошені 40 мешканців притулку, а також понад сотня безпритульних людей. Захід організували брати альбертинці РКЦ.

Захід благословив і відкрив молитвою Архієпископ і Митрополит Львівський РКЦ Мечислав (Мокшицький) У вітальному слові Митрополит зазначив:



«Ми хочемо в цій родині братів альбертинців пережити разом з вами таємницю народження Ісуса Христа. Свято Божого народження — це Свята Родина. Ми бажаємо, щоб ви відчули цю радість і тепло, яке промінує зі Святою Родиною, щоб Вона обдарувала кожного з вас радістю, миром, добротою від усіх людей, яких ви зустрінете, щоб Боже дитя вас благословило кожного дня впродовж усього Нового Року. Щоб усі ми були здорові і щоб нам ніколи не бракувало цього сучасного хліба. Христос Рождається!», — наголосив Митрополит.



У заході також взяв участь Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту Львівської міської ради.



«Від імені громади м. Львова дозвольте вас привітати з народженням Христа. Перш за все хочу подякувати братам альбертинам за дуже якісну роботу, яку вони провадять у нашому місті. Для нас це дуже важливо, і ми вас дуже цінуємо, плануємо допомагати чим зможемо. Усім присутнім напередодні Різдва Христового хочу побажати міцного здоров’я, щоб ви жили у злагоді, Божої вам ласки і благословення», — сказав Ігор Кобрин.







