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У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути
|Суспільство | 24-12-2019, 21:13
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|Як повідомили в диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс», в Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути — маршрут № 3, № 6 і № 8.
«Для зручності мешканців у Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути:
трамвайний маршрут № 3 (пл. Соборна — «Аквапарк) — з інтервалом руху 23 хв;
трамвайний маршрут № 6 (ТЦ „Скриня“ — вул. Миколайчука) — з інтервалом руху 25 хв,
трамвайний маршрут № 8 (пл. Соборна — вул. Вернадського, Сихів) — з інтервалом руху 15 хв.
Початок руху — 23.40 год 31 грудня, кінець руху — 05.40 год 1 січня», — повідомили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс».
Впродовж дня 1 січня трамваї курсуватимуть за графіком вихідного дня.
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