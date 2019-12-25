Уряд провів екстрене засідання через газові переговори з РФ – нардеп Суспільство | 25-12-2019, 10:48 0 79 Кабінет міністрів у вівторок ввечері провів екстрене засідання щодо газових переговорів з Росією.



Пряма мова: "Формат засідання повністю закритий – ДСК (для службового користування)".



Деталі: Зі слів Гончаренка випливає, що засідання тривало близько години.



Інших подробиць депутат не повідомив.



Нагадаємо:



"Нафтогаз" підготував проєкти контрактів, готових до підписання, новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.



