Кіберполіція та YouControl домовилися про співпрацю Суспільство | 25-12-2019, 10:52 0 86 Кіберполіція та компанія YouControl підписали меморандум про співпрацю.



Деталі: Підписання меморандуму відбулося 24 грудня. У поліції очікують, що аналіз великих об'ємів інформації, які проводить YouControl, значно спростить її роботу та пришвидшить терміни розслідування кіберзлочинів.



Пряма мова начальника Департаменту кіберполіції Олександра Гринчака: "Ми розраховуємо на допомогу приватних організацій, оскільки вони мають можливості та ресурси для аналізу великих об'ємів отриманої інформації. Саме завдяки спільній роботі державних органів та приватних організацій ми зможемо покращити якість надання державних правоохоронних послуг".



Деталі: Засновник та СЕО компанії YouControl Сергій Мільман у свою чергу зазначив, що надаючи допомогу правоохоронним органам, приватні українські компанії роблять свій вклад у протидію злочинності, що зачіпає не тільки інтереси конкретних компаній, а й загалом громадян усієї країни.



Пряма мова Мільмана: "Наші напрацювання дозволять фахівцям на професійному рівні скористатись можливостями відкритих даних – швидше збирати інформацію як про юридичних, так і про фізичних осіб, виявляти зв'язки і використати актуальні дані та аналітику для удосконалення власних систем. Маємо надію, що серед новітніх технічних засобів та технологій, які використовує кіберполіція, належне місце займе і YouControl".



Як відомо, YouControl — це аналітична система для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань. Система формує повне досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами.



Нагадаємо:



У березні столична поліція закрила справу, де фігурував YouControl, через "відсутність складу кримінального правопорушення".

Розслідування щодо YouControl СБУ розпочала у липні 2016 року. Компанії інкримінували незаконний збут спеціальних технічних засобів, негласне отримання інформації в інтересах розвідувальних органів РФ, а згодом – несанкціоноване втручання в роботу відкритих держреєстрів.

23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

У липні 2018 року суд зобов’язав СБУ завершити справу YouControl.

А в листопаді 2018 року СБУ передала справу YouControl Нацполіції.

