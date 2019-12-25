   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 25/12/2019 МАУ — єдина авіакомпанія, яка має борги перед Украерорухом...>> ДБР викрило схему відкатів на "Артемсолі" під патронатом СБУ-шників...>> Зеленський підписав закон про забезпечення контролю цін на електроенергію...>> "Слуга народу" заявив, що вторгнення РФ до Криму спровокував "мовний закон"...>> Офіційний курс: гривня не змінилась...>> Путін став "обличчям" реклами контрацептивів у Бразилії: "Деякі люди не мали народитися"...>> Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом"...>> Зеленський призначив нового очільника СБУ Рівненщини...>> Вночі на Донбасі поранили українського військового...>> Уряд придумав, як захистити українців від шкоди куріння...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
На Львівщині до 7 років позбавлення волі засудили зловмисника, який до смерті побив знайомого...
24-12-2019, 20:43  >>> 
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат...
20-12-2019, 08:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 

Вночі на Донбасі поранили українського військового

Суспільство | 25-12-2019, 11:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    
З початку цієї доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на сході України, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.

Деталі: Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.

Минулої доби, 24 грудня, збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Гаряче було біля Березового, Новолуганського, Кримського, Світлодарська, Шумів і Троїцького.

Нагадаємо:

24 грудня на сході України було поранено ще одного бійця.
Вночі на Донбасі поранили українського військового
   Новини по темі: Суспільство
МАУ — єдина авіакомпанія, яка має борги перед Украерорухом...
25-12-2019, 18:31  >>> 
Зеленський підписав закон про забезпечення контролю цін на електроенергію...
25-12-2019, 18:24  >>> 
Путін став "обличчям" реклами контрацептивів у Бразилії: "Деякі люди не мали народитися"...
25-12-2019, 11:18  >>> 
Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом"...
25-12-2019, 11:13  >>> 
Вночі на Донбасі поранили українського військового...
25-12-2019, 11:04  >>> 
Уряд придумав, як захистити українців від шкоди куріння...
25-12-2019, 10:53  >>> 
Кіберполіція та YouControl домовилися про співпрацю...
25-12-2019, 10:52  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: заяви Путіна, новий Виборчий кодекс...
20-12-2019, 08:48  >>> 
Кабмін перенаправив 323 мільйони на виплату зарплат шахтарям...
19-12-2019, 16:50  >>> 
Головні новини середи і ночі: зняття недоторканності, імпічмент Трампа...
19-12-2019, 09:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
"Слуга народу" заявив, що вторгнення РФ до Криму спровокував "мовний закон"...
25-12-2019, 18:21  >>> 
Зеленський призначив нового очільника СБУ Рівненщини...
25-12-2019, 11:09  >>> 
Кабмін піде війною на гральні автомати під виглядом "лотерей"...
20-12-2019, 10:49  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня не змінилась...
25-12-2019, 11:20  >>> 
ДПС рекомендує платникам податку на прибуток подавати декларацію за оновленою формою...
24-12-2019, 15:20  >>> 
Новий сервіс автоматичного повернення помилково сплачених податків зекономив час і кошти для 132 тис. платників, – Сергій Верланов...
24-12-2019, 15:19  >>> 
   СуспільствоСуспільство
МАУ — єдина авіакомпанія, яка має борги перед Украерорухом...
25-12-2019, 18:31  >>> 
Зеленський підписав закон про забезпечення контролю цін на електроенергію...
25-12-2019, 18:24  >>> 
Путін став "обличчям" реклами контрацептивів у Бразилії: "Деякі люди не мали народитися"...
25-12-2019, 11:18  >>> 
   ВладаВлада
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
Олександр Ганущин прозвітував на сесії Львівської обласної ради щодо діяльності за 2019 рік...
24-12-2019, 15:22  >>> 
Маріанна Вільшинська представила громадам ще трьох голів РДА...
23-12-2019, 18:58  >>> 
   КультураКультура
2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного...
24-12-2019, 21:00  >>> 
У ПЦУ поки не планують проводити календарну реформу...
24-12-2019, 10:51  >>> 
Розклад Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах Львова...
23-12-2019, 17:57  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:31 МАУ — єдина авіакомпанія, яка має борги перед Украерорухом
18:29 ДБР викрило схему відкатів на "Артемсолі" під патронатом СБУ-шників
18:24 Зеленський підписав закон про забезпечення контролю цін на електроенергію
18:21 "Слуга народу" заявив, що вторгнення РФ до Криму спровокував "мовний закон"
11:20 Офіційний курс: гривня не змінилась
11:18 Путін став "обличчям" реклами контрацептивів у Бразилії: "Деякі люди не мали народитися"
11:13 Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом"
11:09 Зеленський призначив нового очільника СБУ Рівненщини
11:04 Вночі на Донбасі поранили українського військового
10:53 Уряд придумав, як захистити українців від шкоди куріння

   Анонси
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
У притулку для бездомних у переддень Різдва за григоріанським календарем відбудеться Святкова Вігілія...
23-12-2019, 18:26  >>> 
Презентація дитячого екологічного проекту...
19-12-2019, 15:04  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования