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Вночі на Донбасі поранили українського військового
|Суспільство | 25-12-2019, 11:04
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|З початку цієї доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на сході України, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.
Деталі: Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.
Минулої доби, 24 грудня, збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Гаряче було біля Березового, Новолуганського, Кримського, Світлодарська, Шумів і Троїцького.
Нагадаємо:
24 грудня на сході України було поранено ще одного бійця.
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