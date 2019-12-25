Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом" Суспільство | 25-12-2019, 11:13 0 131 Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом перетину пасажирським потягом "Санкт-Петербург - Сімферополь" державного кордону України через "Керченський міст".



Деталі: Кримінальне провадження зареєстровано 25 грудня за ч.1 ст.332 КК України.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.



Дослівно: "У ході досудового розслідування також буде надана правова оцінка незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права", заявили у прокуратурі.



Раніше 25 грудня росЗМІ повідомили, що перший пасажирський потяг, який прямує з Санкт-Петербурга до Севастополя, прибув до Сімферополя.



"Поїзд їде за новим маршрутом, він пройшов в об'їзд території України, в ніч на 25 грудня він перетнув Кримський міст", - зазначалося у повідомленні.



Нагадаємо:



Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року. У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста, запустити рух поїздів мостом РФ планувала у 2019 році.

Будівництво велося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.

Будувати керченський міст допомагали сім компаній з ЄС.

У липні 2018 року ЄС запровадив санкції щодо шести компаній, які брали участь у будівництві Керченського моста.

У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста завдасть не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

У зв'язку з будівництвом Україна готувала позов до РФ за збитки портів через Керченського моста.

23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Кримський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.

