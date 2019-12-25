|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Путін став "обличчям" реклами контрацептивів у Бразилії: "Деякі люди не мали народитися"
|Суспільство | 25-12-2019, 11:18
| 0 90
|
|Президент РФ Володимир Путін став "обличчям" реклами презервативів зі слоганом "Деякі люди нізащо не мали народитися", яку створила бразильська студія Platinum Studio.
Джерело: Hromadske
Деталі: Зображення рекламних постерів студія розмістила у Facebook, на них Путін зображений всередині контрацептиву у піджаку і сорочці та штанах для дзюдо - дзюбон.
Президент РФ став третім політиком, образ якого студія використала для подібної реклами. Раніше художники студії використали образи президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
|
|