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МАУ — єдина авіакомпанія, яка має борги перед Украерорухом
|Суспільство | 25-12-2019, 18:31
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|Єдина авіакомпанія, яка має борги перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху — МАУ, одним з найбільших акціонерів якої є Ігорь Коломойський.
Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів в.о. директора Украероруху Андрій Ярмак.
"Все авіакомпанії платять регулярно, систематично. Оплата виставлених нами рахунків становить 100%", — розповів Ярмак.
Ярмак відмовився назвати точну суму заборгованості МАУ перед Украерорухом, посилаючись на те, що вона оскаржується в судах.
"Вона складається з простроченої заборгованості, штрафних санкцій. Є поточні платежі, оскільки ми продовжуємо надавати їм послуги. Точна сума щодня змінюється. Але порядок цифр значний", — пояснив Ярмак.
За даними ЗМІ мова йде про майже 1 млрд грн.
МАУ перестала виконувати платежі у вересні 2018 року, протягом усього 2019 року оплати за рахунками надходили частково і в різних розмірах.
"Після початку переговорів в жовтні 2019 р. часткові оплати поновилися, що дозволяє сподіватися, що питання зрушилося з мертвої точки", — розповів в.о. директора Украероруху.
При цьому він поскаржився, що щотижневі платежі МАУ поки не перекривають поточних рахунків.
Згідно повітряного кодексу існує можливість припинення надання обслуговування з аеронавігації при досягненні певного рівня заборгованості.
"Але так як це питання знаходиться в судових інстанціях, то у нас немає юридичного права реалізувати цю опцію", — резюмував Андрій Ярмак.
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