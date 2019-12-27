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На сході Франції на Різдво влаштували стрілянину
|Суспільство | 26-12-2019, 10:15
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|Троє людей зазнали поранень у результаті стрілянини, яку невідомі в каптурах відкрили на Різдво у місті Безансоні на сході Франції.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на France Info
Пряма мова місцевої поліції: "В районі Плануаз в середу ввечері почалася стрілянина, у результаті троє людей отримали поранення, двоє з них – серйозні".
Деталі: Стріляли троє або четверо нападників. Загалом вони здійснили близько п'ятнадцяти пострілів і втекли.
Постраждали 31-річний чоловік (отримав травму стегна), 34-річний чоловік (поранений у груди) та 14-річний хлопець (легке поранення). Наразі вони в лікарні.
Поліція перекрила район. На місці інциденту знайшли близько 15 патронів до автомата калібру 5,56-мм, а під однією з машин – гранату
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