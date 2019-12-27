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Результати аукціонних торгів

Суспільство | 26-12-2019, 10:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
20 грудня 2019 р. відбулись аукціонні торги необробленою деревиною заготівлі першого кварталу 2020 року. Торги проводила ТБ «ТСБ «Галконтракт».
На прохання ГО «Асоціація лісозаготівельників та деревообробників Львівщини» та враховуючи дуже низький відсоток продаж лісоматеріалів необроблених на електронних торгах в попередні періоди, аукціони відбулись у форматів «торгів з голосу».
На торгах приймало участь 45 учасників – деревообробників. Це звичайно значно більше учасників, ніж було на попередніх електронних торгах.
Однак, попит на необроблену деревину на внутрішньому ринку України в силу різних обставин залишається дуже низький. На торгах було реалізовано лісоматеріали круглі модринові (68,3 % від виставленого обсягу), дубові (42.8 % від виставленого обсягу), частково букові (17,4 % ) та соснові (31,3 % ). Дуже низький попит на ялицеві лісоматеріали. На даному етапі вони майже не продаються.
Лісогосподарські підприємства вимушені зменшувати обсяги лісозаготівельних робіт, що призводить до погіршення фінансового стану. Адже податкове навантаження знову зросло у зв’язку із збільшенням Кабінетом Міністрів України відсотку сплати дивідендів з 50 % до 90%.
Результати аукціонних торгів в розрізі лісогосподарських підприємств та сортиментів представлені у таблиці.

Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
Результати аукціонних торгів
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