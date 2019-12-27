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У Рясному відкрили нову воркаут-зону для дітей
|Суспільство | 26-12-2019, 11:30
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|У мікрорайоні Рясне на вул. Шевченка, 348 відкрили новий спортивно-дитячий простір, що поєднує зону для воркауту і майданчик для наймолодших.
Про це повідомив депутат фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Михайло Дідух.
За його словами, територія, на якій встановили дитячий майданчик, тренажери та турніки для занять воркаутом, стіл для настільного тенісу, тривало була запущена: витоптаний ґрунт без газону, без можливості проводити тут дозвілля. Зараз же вона комфортна для відпочинку дітей різного віку: від дошкільнят до старшокласників.
«Ми продовжуємо поступово робити Рясне мікрорайоном, доступним для розвитку дітей і молоді, занять спортом біля свого будинку. Кожен новий спортивний майданчик - це щоразу новий стимул для юного покоління відриватися від ґаджетів, більше часу проводити на вулиці, більше рухатися і вести активний і здоровий спосіб життя», - говорить Михайло Дідух.
Нагадаємо, що нещодавно у Рясному на вул. Шевченка, 360 розпочалася реконструкція спортивного стадіону. Тут будуть сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, спортивна зона із тренажерами, турніками, шведськими стінками.
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