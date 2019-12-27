Для чого новій владі стара корупція? Суспільство | 26-12-2019, 11:33 0 104 Корупція знищує вітчизняну рибну галузь. Якщо рибне відомство не очистити від жадібних чиновників, то на її відновлення будуть потрібні сотні мільйонів доларів з державного бюджету. Тому рибальська громадськість з нетерпінням чекала оновлення Держрибагентства. Але дива не сталося ...



В Україні вступив в силу закон про перезавантаження влади № 117-IX. Згідно з ним вводиться спрощена процедура звільнення держслужбовців категорії А (керівники центральних органів виконавчої влади). Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оголосив про скорочення 18 449 чиновників. Це 8% усіх державних службовців.



Керівники Держрибагентства звільнені, але не зважаючи на це колишні керівники рибного відомства не хочуть втрачати налагоджені схеми, і намагаються завести своїх ставлеників. І, що найдивніше, їм це вдається, к ним дослухаються чиновники вищого рангу нової влади.



Рибальська громадськість дивується, навіщо новій владі плямувати себе заскорузлою корупцією? Адже невгамовна жадібність рибних чиновників знищує вітчизняну рибну галузь ...



Це призвело до того, що вилов з 1991 року впав в чотирнадцять разів. Ще зовсім недавно українська рибна галузь входила в п'ятірку світових лідерів. Ми виловлювали 1 млн 100 тисяч тонн водних живих ресурсів. Кожен українець з’їдав 24,8 кг рибного продукту. У 2018 році загальний обсяг вилову склав 73,6 тисячі тонн плюс 15 тисяч тонн українське судно виловило крила в Антарктиці. А споживання риби та рибного продукту скоротилося більш ніж у двічі до 9,6 кг на кожного.



Сьогодні 85% реалізованої рибної продукції в Україні - це імпорт. І тільки 15% вітчизняного продукту. Такий стан справ починає загрожувати Продуктової Безпеки країни в цьому сегменті.



У той же час рибне відомство не робить ніяких кроків щодо захисту вітчизняного виробника, а так само не розробляє механізми цивілізованого і продуктивного використання державного рибного ресурсу. Мало того досі не затверджені квоти на вилов риби на наступний рік у внутрішніх водоймах, Чорному та Азовському морі. А це означає, що з 1 січня 2020 року весь промисловий вилов в країні буде зупинений. Це завдасть шкоди економіці на десятки мільйонів гривень.



Небувала за розмахом корупція породила сплеск браконьєрства. Фактично всі водойми в сітках. Риба знищується вже не тільки як ресурс, а й як вид.



Сьогодні промисловий вилов риби у вітчизняних водоймах збагачує зграю рибних корупціонерів. Рибалки стали кріпаками, їх обклали не підйомними поборами. Щоб хоч якось існувати вони змушені йти на порушення, збільшуючи дозволений кілометраж сіток, зменшуючи їх вічко ... В результаті відбувається масовий вилов молоді риби, що позбавляє водойми майбутнього.



За даними вчених поширеного промислового виду ляща, в порівнянні з 2000 роком, в наших водоймах залишилося не більше 25%, щуки - 15%, судака, сома - 8%. А такі колись популярні види риб, як чехоня, лин, головень, сазан, жерех поставлені на грань зникнення.



Різке скорочення рибного ресурсу торкнулося й морів. На сьогодні в Азовському морі, яке вважалося рибною світовою перлиною, виловлюють лише три види риби в промисловому масштабі: тюльку, хамсу та бичка, інші види риби виловлюють в незначній кількості.



Незаконний вилов перевищив офіційний. Тіньовий рибний ринок становить близько 6 мільярдів гривень.



За прогнозами вчених, якщо не припиниться таке нераціональне і злочинне використання рибного ресурсу, до 2050 року в наших річках може зникнути риба.

Профільними громадськими організаціями, провідними фахівцями рибної галузі, вченими, іхтіологами, рибоводами, юристами, економістами написана Концепція і покрокова Стратегія виходу рибної галузі з кризи і початку поетапного її розвитку. Але, по не з'ясованим причин, нова влада не поспішає розлучатися з рибними корупціонерами.

Тільки після повного очищення рибного відомства від спрута корупції і приходу на посади керівників які вболівають за галузь, можливо її відновлення.



Прес служба Асоціації рибалок України

