У Франції десятки людей отруїлись під час різдвяної меси Суспільство | 26-12-2019, 13:13 0 81 Щонайменше 19 людей госпіталізували у Франції під час різдвяного богослужіння після того, як вони поскаржились на погане самопочуття.

Парафіяни церкви в Карлепоне на півночі країни під час меси у Святвечір раптово відчули головний біль і запаморочення. До церкви викликали екстрені служби – 19 людей госпіталізували із симптомами отруєння чадним газом. Одну жінку вертольотом транспортували до Лілльської університетської лікарні.



Святкове богослужіння довелося перервати, від 150 до 200 осіб евакуювали. Мер міста розпорядився зачинити церкву.



Як газ поширився у храмі, наразі з’ясовують. Слідчі віддають перевагу версії про несправний котел.



Як повідомлялося, у Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не було різдвяної меси.