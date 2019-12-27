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| Газета №35 (55) / 2014
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США розробляють план захисту від втручання Росії у вибори-2020
|Суспільство | 26-12-2019, 13:14
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|Кіберкомандування США розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія намагатиметься втручатися в американські вибори 2020 року шляхом злому виборчих систем або посіву широкого розбрату.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post
Деталі: Один з варіантів, що розглядається кіберкомандуванням США, буде націлений на вище керівництво і російську еліту, ймовірно, деяких олігархів. За даними джерел, США готові будуть розкрити їхні конфіденційні особисті дані, якщо втручання не припиниться.
З великою імовірністю проти президента Володимира Путіна ця тактика не застосовуватиметься, оскільки це буде вважатися занадто провокаційним, кажуть джерела видання.
Інша можлива стратегія пов'язана з дезінформацією, спрямованою на використання суперництва всередині російського уряду і владних еліт.
У 2016 році помічники у Раді національної безпеки в адміністрації Обами розробили кіберкроки проти Росії, аналогічні тим, які зараз розглядаються кіберкомандуванням, але "ніхто не відчував до цього апетиту", сказав колишній високопоставлений чиновник.
Будь-яка операція буде розглядатися іншими установами, включаючи Державний департамент і ЦРУ, і потребуватиме схвалення міністра оборони. За словами офіційних осіб, це пов'язано з іншими потенційними зусиллями США запобігти втручанню, такими як санкції.
Серед речей, які обговорюють американські кіберчиновники, – операції, які викривають зловмисну поведінку супротивників. Сполучені Штати вже експериментували з такими розкриттями.
У 2014 році вони опублікували супутникові знімки і іншу важливу інформацію, що показали, як Москва навчала і оснащувала проросійських бойовиків в Україні, відповідальних за збиття малайзійського Боїнга MH17, підкреслює видання.
Кібероперації, як правило, недостатньо для зміни поведінки противника, усвідомлюють американські чиновники, але в цілому вони можуть бути більш ефективними при використанні спільно з іншими інструментами, пише газета.
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