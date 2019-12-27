|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
"Нафтогаз" та "Газпром" узгоджують новий контракт про транзит газу
|Суспільство | 26-12-2019, 13:18
| 0 111
|
|26 грудня представники НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпром" зустрінуться, щоб погодити умови нового контракту на транзит газу.
Зустріч відбудеться у столиці Австрії Відні.
Очікується, що буде погоджена п’ятирічна угода на транзит російського газу українською газотранспортною системою.
За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, завершити погодження договорів планують 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу на вихідних.
Очільник Міненерго Росії Олександр Новак в коментарі російським ЗМІ заявив, що угода повинна бути підписана у вихідні.
Нагадуємо:
20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".
Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів
Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Найближчим часом вже почнуться активні роботи на ділянці, де у нас буде розташований завод з переробки відходів», — А. Садовий...
|26-12-2019, 22:04
| >>>
|«Наступного року перед львівською Оперою запрацює новий фонтан, подібного якому в Україні нема», — А. Садовий...
|26-12-2019, 22:00
| >>>
|«Приблизно через 15 місяців Львів має побачити до 300 одиниць нового транспорту», — мер Львова...
|26-12-2019, 21:55
| >>>
|«Маємо переможця тендеру по е-квитку — чеська компанія Mikroelektronika і наша ІТ-компанія SoftServe», — мер Львова...
|26-12-2019, 21:53
| >>>
|На сесії затвердили порядок нарахування пайових внесків у 2020 році...
|26-12-2019, 21:33
| >>>
|«Ремонт доріг ми робимо на віки — на 50−100 років», — мер Львова...
|26-12-2019, 21:25
| >>>
|У 2020 році треба зупинити саботаж каналізування вулиць Львова, - Оршак...
|26-12-2019, 21:16
| >>>
|
| Останні новини
|
|22:04
|«Найближчим часом вже почнуться активні роботи на ділянці, де у нас буде розташований завод з переробки відходів», — А. Садовий
|22:00
|«Наступного року перед львівською Оперою запрацює новий фонтан, подібного якому в Україні нема», — А. Садовий
|21:58
|«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий
|21:55
|«Приблизно через 15 місяців Львів має побачити до 300 одиниць нового транспорту», — мер Львова
|21:53
|«Маємо переможця тендеру по е-квитку — чеська компанія Mikroelektronika і наша ІТ-компанія SoftServe», — мер Львова
|21:33
|На сесії затвердили порядок нарахування пайових внесків у 2020 році
|21:29
|До уваги платників: своєчасну сплату податків слід здійснити до 13:00 28 грудня
|21:25
|«Ремонт доріг ми робимо на віки — на 50−100 років», — мер Львова
|21:23
|«Нічого подібного в Україні на сьогоднішній день навіть не планується», — мер Львова про будівництво у Львові ІТ-парку
|21:20
|На Львівщині ліквідовано чергову незаконну АЗС