ОККО, WOG та інші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин Суспільство | 26-12-2019, 13:20 0 107 Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG 26 грудня знизили ціни дизельного пального і бензину ще на 50 копійок за літр.



Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.



Також 26 грудня на 90 коп/л всі види пального подешевшали на стаціях Glusco.



Це друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 23 грудня.



На наступний день після зустрічі ціни на АЗС знизилися в межах 0,5-1 грн/л.



За даними "А-95", з початку грудня ОККО і WOG знизили ціни бензину і ДП на 2,3 грн/л або на 8%. Glusсo - на 2 грн/л або на 7%. Найбільша в країні роздрібна мережа групи "Приват" в грудні опустила ціни на 1 грн/л або 3,6%.



Нагадуємо:



Президент Володимир Зеленський під час наради з представниками ринку закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне.



В якості одного з цінових орієнтирів від чиновників прозвучала ціна 1,1 долар/л (25,6 грн/л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року.

