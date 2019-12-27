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ОККО, WOG та інші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин
|Суспільство | 26-12-2019, 13:20
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|Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG 26 грудня знизили ціни дизельного пального і бензину ще на 50 копійок за літр.
Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.
Також 26 грудня на 90 коп/л всі види пального подешевшали на стаціях Glusco.
Це друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 23 грудня.
На наступний день після зустрічі ціни на АЗС знизилися в межах 0,5-1 грн/л.
За даними "А-95", з початку грудня ОККО і WOG знизили ціни бензину і ДП на 2,3 грн/л або на 8%. Glusсo - на 2 грн/л або на 7%. Найбільша в країні роздрібна мережа групи "Приват" в грудні опустила ціни на 1 грн/л або 3,6%.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський під час наради з представниками ринку закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне.
В якості одного з цінових орієнтирів від чиновників прозвучала ціна 1,1 долар/л (25,6 грн/л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року.
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