46% українців вважають політиком року Зеленського Суспільство | 26-12-2019, 13:21 0 108 Майже половина українців вважають президента Володимира Зеленського політиком року.



Джерело: результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у грудні



Дослівно: "Політиком 2019 року однозначно визнано Володимира Зеленського – його назвали у відкритому питанні 46% населення".

Деталі: Далі йдуть: п’ятий президент Петро Порошенко (7,5%, минулого року – 16%), лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (3%, торік – 12%), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (3%), співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (3%, торік – 4%) та лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук (2%).



24% громадян не назвали жодної кандидатури (у 2018 році – 25%).



Головною політичною подією року 58% українців визнали вибори – парламентські та президентські, причому подія визнана позитивною.



Також серед головних подій року – звільнення полонених (8%), нормандська зустріч (5%), отримання Томосу (2%), розведення військ на Донбасі (2%), впровадження ринку землі (2%).



16% не змогли назвати жодної події (минулого року – 12%).

Головною політичною подією у світі назвали нормандську зустріч (23%), імпічмент Трампа (6%), війна в Сирії (2%), Брекзит (2%), протести "жовтих жилетів" у Франції (2%).



Жодної події не змогли назвати 51%.

Опитування проходило з 13 по 18 грудня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.



