Прем'єр знайшов "плюси" в зміцненні гривні Суспільство | 26-12-2019, 13:22 0 107 Зміцнення курсу гривні відображає зростаючий попит на національну валюту, що має як свої плюси, так і мінуси.



Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Украіна 24".



"Я б не став говорити, що зміцнення гривні - це негативне явище... Поточні тенденції показують нам, що якщо економіка буде зростати, то, звичайно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися", – заявив Гончарук.



Прем'єр назвав серед переваг підвищення курсу гривні зростання зарплат в доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту. Негативно подорожчання нацвалюти впливає на експортерів та бюджет, зазначив він



Гончарук не став прогнозувати курс в перші місяці нового року, зазначивши, що це більше прерогатива Національного банку.



У той же час він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого ставитиметься питання про коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.



"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звичайно, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перших місяцях ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями Національного банку і планувати, яким чином нам реагувати на те, що відбувається", – сказав прем'єр.



Нагадуємо:



У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.



Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.



За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.



З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.



