До місцевих бюджетів Львівщини за одинадцять місяців 2019 року надійшло понад 55,9 мільйона гривень плати за ліцензії Суспільство | 26-12-2019, 13:30 0 100 Відповідно до норм чинного законодавства суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, можуть провадити роздрібну торгівлю підакцизними товарами лише за наявності відповідної ліцензії.



В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді надійшло 5415,7 тис. грн. плати за ліцензії, яку контролюють органи доходів і зборів. Це на 26,5 відс. більше від запланованих надходжень.



У січні - листопаді 2019 року надходження до місцевого бюджету плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 55908,4 тис. грн., що на 368,7 тис. грн. більше, ніж в тому самому періоді минулого року. Це на 11,8 відсотка більше від запланованого.



Протягом січня - листопада 2019 року працівниками управління видано 14 053 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (8 124 шт.) та тютюновими виробами (5 929 шт.), призупинено дію 1 689 ліцензій та анульовано 1 820 ліцензій.



Нагадуємо, що з 18 грудня 2019 року набув чинності Закон України від 02 жовтня 2019 року №139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Цим законом змінено порядок та підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, пов’язані з господарською діяльністю без ліцензій, наданням фінансових послуг, торгівлею алкоголем та тютюновими виробами з підробленими акцизними марками чи без таких.



Зокрема, за торгівлю (оптову, роздрібну, експорт, імпорт) спиртом етиловим, коньячним, плодовим та роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами без ліцензії передбачено накладення штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (далі ‒ НМДГ) (від 17000 до 34000 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої).