У 2020 році треба зупинити саботаж каналізування вулиць Львова, - Оршак Суспільство | 26-12-2019, 21:16 0 129 Під час обговорення проєкту Бюджету розвитку-2020 на сесії Львівської міської ради, голова екокомісії, депутат фракції «Народний контроль» Ірина Оршак закликала у наступному році виправити провал у реалізації Програми модернізації водо- каналізаційного господарства Львова.

Вона звернула увагу, що цьогоріч Програму виконали лише на 10%, хоча вона передбачає, що у 2020 році всі вулиці міста мають бути каналізовані.

«За моїми зверненнями, запитами колег, виготовлялися проєкти, кошторисні документації, оплачувалися експертизи. Втім, чи за відсутності фінансування чи просто небажання, роботи не виконувалися. Наприклад, на моєму окрузі є вулиці Брюховицька-Холодна, де вже проведено тендер, були виділені кошти. Підрядник міг стартувати з прокладанням каналізації ще в жовтні, але він і досі не отримав проєкту», - повідомила Оршак.

Тож депутатка запропонувала вже незабаром провести робочі групи із представниками «Львівводоканалу», заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства Іриною Маруняк, щоб на ті проєкти, які вже стартували чи повністю готові для початку робіт, передбачити гроші у бюджеті розвитку 2020.

«Рада має виконувати свої зобов’язання, а не саботувати програми, від реалізації яких залежить комфорт львів’ян», - резюмувала Ірина Оршак