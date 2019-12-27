«Ремонт доріг ми робимо на віки — на 50−100 років», — мер Львова Суспільство | 26-12-2019, 21:25 0 110 У Львові щороку проводять масштабні роботи з ремонту доріг. Так, цього року тривали роботи на пл. Двірцева, вул. Миколайчука, вул. Курмановича, вул. Замарстинівська та ін. Сьогодні, 26 грудня, під час щорічної публічної підсумкової зустрічі з громадою міста, представниками різних середовищ, міський голова Львова Андрій Садовий акцентував на тому, що вже з початку наступного року розпочнеться ремонт вул. Хуторівка, вул. Шевченка. Також у планах ремонт вул. С. Бандери та вул. Богдана Хмельницького.

«На свята, як я і обіцяв, вул. Замарстинівська буде відкрита для проїзду. Це були надскладні роботи. Люди працювали у складних умовах. За час моєї роботи міським головою, більш складних робіт не було.



У чому складність ремонту доріг у Львові? Саме дорожнє полотно — це 20% робіт. А 80% - це заміна мереж і всіх комунікацій. Та це вже робиться на віки, на наступних 50−100 років.



Думаю, завтра будемо відкривати для проїзду вул. Курмановича, яка не бачила ремонту останніх 40 років. Для мене це було принципове питання. Також думаю, що на початку року зробимо проїзною вул. Миколайчука, до Голосківського цвинтаря. Та це ще не фінал по цих об’єктах і на весні там ще будуть тривати роботи.



По планах на 2020 рік — однозначно, що ми розпочинаємо роботи на вул. Богдана Хмельницького. А вже з січня починаємо ремонт вул. Хуторівка — будемо облаштовувати там тролейбусні лінії. І вже з кінця наступного року можна буде тролейбусом проїхати по пр. Червоної Калини — вул. Хуторівці — вул. Науковій. І можливо на межі 2020−2021 року зробимо проїзд тролейбусом до львівського летовища.



Також вже в січні розпочнемо першу частину робіт на вул. Шевченка. Звичайно, що почнемо ремонтувати вул. Суботівську і вул. С. Бандери. Щодо ремонту вул. С. Бандери, плануємо почати його в квітні. Буде новий дизайн, та бруківка залишається.



Так ми плануємо перебудовувати усі наші вулиці. Ми маємо свій проектний інститут і він насправді робить якісні проекти", — розповів Андрій Садовий.



