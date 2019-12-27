На сесії затвердили порядок нарахування пайових внесків у 2020 році Суспільство | 26-12-2019, 21:33 0 95 Сьогодні, 26 грудня, на засіданні сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про порядок поступлення коштів для створення і розвитку інфраструктури м. Львова протягом 2020 року». Зокрема, відповідно до змін у Законі України, у 2020 році діятиме перехідний період, під час якого встановлюється фіксована однакова ставка пайової участі: 4% - для нежитлових будівель та споруд, 2% - для житлових будинків, 0% - для промислових і соціально значущих об'єктів.

«В цьому році ми вже забезпечили пайової участі на 192 млн грн», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.



Нагадаємо, цьогоріч ВРУ прийняла законопроект № 1059 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо покращення інвестиційної діяльності». Цим законопроектом передбачено, що з 1 січня 2020 року втрачає чинність зокрема стаття 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка регламентувала порядок нарахування та сплати пайового внеску. Натомість законодавці на тимчасовій основі продовжили дію пайової участі у розвиток інфраструктури на 2020 рік. При цьому суттєво обмеживши її розмір.



«Діюча у м. Львові методика розрахунку пайового внеску дає можливість визначати розмір пайового внеску в залежності від місця розташування об’єкта будівництва та його цільового призначення (чи це є житло, офіси, готелі чи будь-що інше). Для цього застосовується базова ставка пайової участі у розмірі 2% та відповідні коригуючі коефіцієнти. В результаті розмір пайової участі при будівництві житлових будинків міг досягати 3%-4% від опосередкованої вартості будівництва житла.



Натомість у 2020 році ми змушені будемо нараховувати пайову участь у розмірі не більше 2%. Це суттєво вплине на доходи бюджету розвитку м. Львова", — зазначив начальник управління економіки ЛМР Олег Забарило.



Уже третій рік поспіль, завдяки чіткій та прозорій методиці розрахунку, м. Львів є лідером зі сплати пайового внеску серед місцевих бюджетів України (за винятком м. Києва). Згідно з укладеними договорами про пайову участь, від сплати пайової участі до міського бюджету м. Львова у попередні періоди надійшло:



— за 2017 рік — 133 256,49 тис. грн



— за 2018 рік — 156 233, 67 тис. грн.



— за 2019 рік — 115 300,0 тис. грн (станом на 13.09.2019), при запланованих річних показниках — 221 млн. грн.

Довідка



Пайовий внесок на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту є платою, яку замовник має перерахувати за право реалізовувати свій проект будівництва на території населеного пункту. Нові об’єкти будівництва критично збільшують навантаження на міські інженерні мережі, зокрема мережі водопостачання та водовідведення. Мешканці цих будинків використовують міську дорожньо-транспортну та соціальну інфраструктуру.



Відповідно до Бюджетного кодексу України кошти пайової участі надходять до бюджету розвитку місцевого бюджету. За рахунок цих коштів у м. Львові здійснюється будівництво доріг, заміна інженерних мереж, придбання рухомого складу громадського транспорту та оновлення міської інфраструктури.



