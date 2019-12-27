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«Маємо переможця тендеру по е-квитку — чеська компанія Mikroelektronika і наша ІТ-компанія SoftServe», — мер Львова
|Суспільство | 26-12-2019, 21:53
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|Цього року завершився тендер на розробку сервісу е-квитка у Львові. Переможцем став чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe — Municipal Technologies LLC. Зараз іде підготовка документів для підписання договору з переможцем, в якому буде прописано послідовність дій у провадженні автоматизованої системи обліку проїзду в громадському транспорті міста.
«Вже відбувся тендер по електронному квитку. Його виграла чеська компанія Mikroelektronika спільно з нашою ІТ-компанією SoftServe. Тобто готівки в принципі не буде в громадському транспорті», — відзначив мер Львова Андрій Садовий під час щорічної публічної підсумкової зустрічі з громадою міста, представниками різних середовищ.
Нагадаємо, консорціум Mikroelektronika та SoftServe запропонували найкращі умови за принципом ціна-якість. Вартість системи на 10 років 11,6 млн €. Е-квиток кредитується Європейським банком реконструкції та розвитку. Банк вже завершив перевірку та акцептацію.
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