«Приблизно через 15 місяців Львів має побачити до 300 одиниць нового транспорту», — мер Львова Суспільство | 26-12-2019, 21:55 0 61 Громадський транспорт Львова якісно оновлюється. Цього року місто розпочало отримувати перші тролейбуси Електрон, а у планах на 2020 рік — придбання 10 нових трамваїв і 100 автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку, та придбання 100 тролейбусів з автономним ходом у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією.

«Ви вже побачили на вулицях міста нові тролейбуси. До кінця березня 2020 року ми маємо отримати усі 50 тролейбусів.



У січні наступного року ми оголошуємо тендер на придбання 10 нових трамваїв і 100 автобусів, а орієнтовно в квітні — тендер на 100 нових тролейбусів. Тобто від сьогоднішнього дня і приблизно через 15 місяців Львів має побачити до 300 одиниць нового транспорту. Тобто кардинально зміниться ситуація", — наголосив мер Львова.



