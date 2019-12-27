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«Приблизно через 15 місяців Львів має побачити до 300 одиниць нового транспорту», — мер Львова
|Суспільство | 26-12-2019, 21:55
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|Громадський транспорт Львова якісно оновлюється. Цього року місто розпочало отримувати перші тролейбуси Електрон, а у планах на 2020 рік — придбання 10 нових трамваїв і 100 автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку, та придбання 100 тролейбусів з автономним ходом у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією.
«Ви вже побачили на вулицях міста нові тролейбуси. До кінця березня 2020 року ми маємо отримати усі 50 тролейбусів.
У січні наступного року ми оголошуємо тендер на придбання 10 нових трамваїв і 100 автобусів, а орієнтовно в квітні — тендер на 100 нових тролейбусів. Тобто від сьогоднішнього дня і приблизно через 15 місяців Львів має побачити до 300 одиниць нового транспорту. Тобто кардинально зміниться ситуація", — наголосив мер Львова.
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