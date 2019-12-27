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«Наступного року перед львівською Оперою запрацює новий фонтан, подібного якому в Україні нема», — А. Садовий

Суспільство | 26-12-2019, 22:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 130 130    
«Обличчя» Львова змінюється. Вже наступного року на площі перед львівською Оперою запрацює новий фонтан, з красивою підсвіткою та з синхронізацією з музикою, що буде йти в Опері. Як наголосив сьогодні під час щорічної підсумкової зустрічі з громадськими середовища Львова мер міста Андрій Садовий, подібного фонтану в Україні немає.
«Минулого року, після 70-ти років, у Львові запрацював фонтан «Криниця з левами». А наступного року ви будете подивовані, наскільки красивим буде фонтан біля львівської Опери. Вода у фонтані буде йти знизу, і навіть буде синхронізація з тою музикою, що буде йти в Опері. Це буде щось неймовірне — нічого подібного в Україні немає.

Та це буде не єдиний фонтан, який ми пануємо відкрити в наступному році. Ще один великий фонтан буде відкритий перед Залізничним вокзалом. Зараз площа перед вокзалом повністю змінила весь ландшафт, є доступною для людей з інвалідністю. А наступного року ми повністю закінчимо реконструкцію цієї площі і підемо далі — зробимо реновацію вул. Чернівецької і це в комплексі буде виглядати перфектно", — розповів Андрій Садовий.

Нагадаємо, проект реконструкції фонтану та площі розробили київські архітектори. Автори: Іван Юнаков, Андрій Карпов, Ярослав Катрич, Максим Астрейко, Володимир Томіленко.

При розробці проекту реконструкції площі навпроти оперного театру автори поставили перед собою 3 основні завдання:

1) Зробити її сучасною та цікавою в контексті навколишньої забудови і підкреслити архітектуру головного фасаду оперного театру, який є бездоганним акцентом площі.

2) Змінити філософію фонтану, зробивши його сухим, щоб нічого не перешкоджало огляду театру з протилежного боку площі. У холодну пору року фонтан відключать, і він перетвориться на пішохідну зону, яка може бути також використана для встановлення ялинки або сцени для проведення міських заходів.

3) Створити новий імідж площі шляхом залучення творчої еліти. Для цього пропонується повністю звільнити її від атракціонів і МАФів, встановити зручні лавочки, вбудовані в парапети зелених зон, з розетками для зарядки ноутбуків і телефонів. Велика кількість посаджених дерев і чагарників візуально відмежує площу від галасливих доріг і вітру, дозволить комфортно провести вільний час. З'являться також безкоштовний wi-fi з онлайн бібліотекою, інформаційні бокси, будуть встановлені велопарковки.

Обрис площі — силует скрипки, гриф якої примикає до оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED підсвічуванням і читаються, як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів — місто кохання. Місто вільних людей».

Міні-метеостанція, розроблена інженерами, буде регулювати напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди і сили вітру. Синхронізація фонтану з оперним театром дозволить насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Фонтан стане частиною сценічної опери, завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно «заграють» як еквалайзери. У темний час доби фонтан буде підсвічуватися RGB LED підсвічуванням малого споживання. У гранітному мощенні, виконаному в двох кольорах: сірому і темно-сірому, також будуть встановлені лінійні LED підсвічування, які будуть висвітлювати площу в темний час доби.

Проект облаштування нового фонтану виконаний на замовлення управління архітектури та урбаністики ЛМР, а профінансує роботи благодійний фонд «Сокар Благо». Це буде приблизно 1,5 млн. доларів.

«Наступного року перед львівською Оперою запрацює новий фонтан, подібного якому в Україні нема», — А. Садовий
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